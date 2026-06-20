タレントの鈴木奈々が、現在リアルに好意を抱いている男性芸人の実名を明かし、スタジオの芸人たちをザワつかせた。

【映像】鈴木奈々がガチで惚れた芸人（写真あり）

40歳独身の渡辺銀次が夜な夜な鍋会を主催し、弱者たちが己の弱さを嘆き、笑い飛ばすバラエティ番組『ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会』が放送された。今回は「弱者おじさんの会」に続き、「こじらせ女子の会」を開催。出演者は主催の渡辺銀次（ドンデコルテ）、同居人の小橋共作（ドンデコルテ）に加え、ゲストに山崎ケイ（相席スタート）、鈴木奈々、吉田結衣（カーネーション）、なえなの、松浦志穂（スパイク）の5人を迎えた。

男性の誘い方についてトークを展開する中、鈴木は「なんかさ、最近めっちゃ気になってる芸人さんがいて」と切り出し、相席スタートの山添寛の名前を挙げた。山添と相方の山崎ケイが顔をしかめる中、鈴木はテンション高く「ガチで日本の芸人さんの中で、マジ一番好き」と熱烈にアピールした。

鈴木は「一緒にお仕事した時に、めちゃめてゃかっこよくて、あの背がスラッとしてて…それでなんかすごくタイプで。で、今すごくキュンキュンしてて」と、山添のルックスや雰囲気に完全に魅了されていることを告白。しかし、かつて山添と7年間同居していたという渡辺銀次から、過去に山添が競馬の家賃使い込みが原因で家を失う羽目になったクズエピソードを暴露され、「ダメですよ」と一喝されてしまう。

山添の凄まじいクズっぷりを聞かされてもなお、鈴木はカメラに向かって微笑みながら「え、でもまだ好きかな」と一途な想いを明かし、スタジオからは「お金を用意しといてください！」と悲鳴のようなツッコミが飛んでいた。