「あはれ！名作くん」YouTubeチャンネル登録者数50万人超の人気コンテンツが、4年ぶりにTV復活！テレ東系で放送決定「名作くん」がテレ東系列の日曜深夜を笑顔の時間に！！主題歌はフレデリックが担当！

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