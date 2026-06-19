「非難の必要はない」蘭代表OBの日本代表に対する“全員同じ顔発言”に擁護の声　母国内で広まる波紋「些細なことも許されない」【W杯】

歯に衣着せぬ解説が人気を博してきたファン・デルファールト氏。しかし、今回の日本戦で発したコメントは許されるものではなかった(C)Getty Images

オランダ代表のレジェンドが発した“解説”が波紋を広げている。

事の発端は、今月14日に行われた日本代表とオランダの北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ初戦にあった。

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日本に2度のリードを追いつかれ、2-2で引き分けた後に国営放送『NOS』で解説を務めていたラファエル・ファン・デルファールト氏は、オランダが試合終了間際に同点とされたCKシーンについて言及。エリア内で小川航基に対するマークをはがされていたCBミッキー・ファン・デ・フェンについて、「（シュートを打った）オガワは完全にフリーだ。ファン・デフェンはどこにもいない」とし、こう続けた。

「日本人選手は全員が同じ顔だからね。彼もそう思ったのかもしれない……。もちろん冗談さ(笑)」

さらに「最近はもう何も言えなくなっちゃったから付け加えておくよ」とも話したファン・デルファールト氏。だが、全国に放映された彼の発言は瞬く間に“炎上”。アジア系に対するステレオタイプの差別的意見だとして猛烈な批判を受けた。

事態の悪化を受け、当初は「ジョークのつもりだった」と明かしていたレジェンドも態度を一変。米メディア『The Athletic』で「私の言葉で『傷ついた』と感じた人がいることは理解している。だから、あれは必要がないものだったと心から後悔している」と謝罪。さらに「私自身には決して差別的な意図はなかった」と釈明しつつ、「世間の反応を真摯に受け止めたい。言葉は人によって解釈が異なることを理解すべきだった」と猛省した。