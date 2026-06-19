マスカット×アールグレイの組み合わせが絶品！　スタバ新作チルドカップでひと足早い夏気分

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

コンビニやスーパーで気軽に買えるのに、ちょっと贅沢な気分を味わえるスターバックス®のチルドカップシリーズ。大好きなんです……！

6月9日より期間限定で発売された新作は「スターバックス® アールグレイマスカットティーラテ」。アールグレイとマスカットのラテ……!? 一体どんな味だろう……。

ということで、今回は発売したばかりのこちらを早速試してみました！

■初夏にぴったりな爽やかな一杯

ひと口飲んでまず感じたのは、マスカットの爽やかで芳醇な香り。

「マスカット風味かな？」と思っていたのですが、想像以上にしっかりと果実感があり、みずみずしい風味が口いっぱいに広がります。

そのあと、アールグレイらしい華やかな香りがふわっと抜け、さらにラテならではのミルクのコクもしっかり感じられる贅沢な味わい。

甘すぎずすっきり飲めるので、これからの季節にもぴったりだと感じました！

レーズンバターサンドとの組み合わせが最高♡

商品開発担当者おすすめのペアリングということで、今回はレーズンバターサンドと一緒にいただいてみました。

これが本当に相性抜群！ 「ぶどう同士だからかな？」と思わず笑ってしまうくらい自然にマッチしていて、マスカットの爽やかさとレーズンのコク深い甘みがお互いを引き立ててくれます。

さらに、レーズンバターサンドの甘みがティーラテの控えめな甘さと絶妙に調和して、

気づけば幸せなリラックスタイムに。

あっという間に飲み切ってしまい、「もっと大きいサイズでもいいのに……！」と思ってしまいました(笑)。

個人的に好きだったのは、蓋に大きく印字されたスターバックスのロゴ。手に取るだけで「よし、ちょっと休憩しよう！」という気分になれるのも、このシリーズならではの魅力だなと思いました。

■気軽にちょっと贅沢気分を堪能してみて

いかがでしたか？ コンビニやスーパーで手軽に購入できるので、仕事の合間やおうち時間のお供にもぴったり。

紅茶好きの方はもちろん、普段はコーヒー派という方にも、ぜひ一度試してみてほしい一杯です！

■商品概要

商品名：スターバックス® アールグレイマスカットティーラテ

容量：200ml

希望小売価格：248円

発売日：2026年6月9日

販売地域：全国（一部店舗を除く）

（寺田紗恵）