「府中牝馬Ｓ・Ｇ３」（２１日、東京）

ほぼ態勢は整った。ヴァルキリーバースは１１カ月ぶりの東風Ｓを快勝。再び間隔をあけて挑む一番の最終リハは１８日、美浦Ｗでの併せ馬。先導役のサトノビーツ（４歳１勝クラス）との差は約３馬身。リラックスした走りで、直線を迎えると進路は内へ。鞍上は積極的に促すこともなく、ラスト１００メートル付近から間隔を詰めて併入でフィニッシュ。時計は６Ｆ８４秒４−３８秒５−１１秒７をマークした。

納得の出来だ。山崎助手は「しっかり間隔をあけて立ち上げて、状態も良くなってきた。前走と比較すると、前走は休み明けという感じだったけど、今回は楽に走れていて、型通りな感じ」。一度叩き、想定通りの上昇カーブを描いている。

ここまで通算５戦３勝。まだまだ伸びる余地はある。山崎助手も「なかなか競馬に使えなかったけれど、先々を見据えて作っていかなきゃいけない馬だと。今回の結果が（今後を）左右すると思うので、この馬らしい走りで『先が楽しみ』と言うようになりたい」と期待は大きい。前走の２着馬が直後にＧ３で２着、３着馬がＧ３で３着と、強敵を競り落とした底力は魅力十分。連勝で初のタイトルを奪う。