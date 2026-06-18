独占コメント到着！STARKIDS、4thシングル「WALLRUNNER」のMVを公開。東京を駆け巡るパルクールアクションで描く

Z世代を中心に世界的な広がりを見せるハイパーポップ。その日本シーンの中でも独自の存在感を放つ6人組ユニット・STARKIDSが、6月3日にリリースしたavexからの第4弾シングル「WALLRUNNER」のミュージックビデオを公開した。

「WALLRUNNER」は、BAOPとSeann Boweがプロデュースを手がけた、コンプレクトロやハードテクノの要素を取り入れたハイエナジーなダンストラック。重厚なEDMサウンドと疾走感あふれるビートに加え、ROARによる高速かつメロディアスなラップが楽曲の大きなフックとなっており、STARKIDSならではのポップな感性とアグレッシブなダンスミュージックが融合した一曲となっている。

今回公開されたミュージックビデオは、SENCH1 FILMが制作を担当。本作最大の見どころは、タイトル通り“壁を走る”というコンセプトを極限まで押し広げた圧倒的な躍動感にある。

映像の舞台は、謎のゲーム「WALLRUNNER」の世界。ゲームの中へ吸い込まれたSTARKIDSは、東京の街を駆け巡りながら、自らのテリトリーを広げていく。グラフィティを残し、警察の追跡をかわしながら、壁をよじ登り、ビルの隙間を飛び越え、次々とアクロバティックなムーブを繰り広げる。まるでゲームの主人公を操作しているかのようなスピード感と没入感が、楽曲のエネルギーと見事にリンクした映像作品となっている。

WALLRUNNER / STARKIDS (Official Music Video)

さらに、本作では世界レベルで活躍する4人のパルクールアスリートがSTARKIDSメンバーに扮して出演。日本国内大会で19回以上の優勝実績を誇り、2026年5月にフランス・モンペリエで開催されたFIGパルクール・ワールドカップで銀メダルを獲得した大貫海斗をはじめ、「PARKOUR TOKYO CHAMPIONSHIP 2022」優勝の実績を持つ上原貴博、フランスと日本にルーツを持ち、日本国内トップ選手との映像作品制作でも高い評価を得るフリースタイルアスリートのTHEO、さらにパルクールのみならずトリッキング世界王者としても知られ、映像クリエイターとしても活躍するZenftc（ゼンエフティーシー）が参加。それぞれがSTARKIDSの分身としてゲーム世界を駆け抜ける。CGだけでは表現できないリアルな身体能力によって生み出されるアクションは、本作の大きな見どころのひとつとなっている。

これまでのSTARKIDS作品は、メンバー自身のキャラクターやファッション、カルチャーを前面に押し出した作品が中心だったが、今作ではゲーム、ストリート、パルクールといった要素を大胆に融合。STARKIDSの持つ自由さや反骨精神を、これまでとは異なる角度から表現した作品となっている。

また、6月20日には名古屋で初となるワンマンライブ「STARFES」を開催予定。夏に向けてリリースやライブも多数予定しており、STARKIDSの勢いはさらに加速していく。音楽、ゲーム、ストリートカルチャーが交差する「WALLRUNNER」。STARKIDSの新たな挑戦を体感できるミュージックビデオとなっている。

【STARKIDS 一同の思いを代表して、ROARから本作についてコメント】

この楽曲は頭の中のイメージを無邪気な心で描き出したいと考えて作った楽曲です！！！スプレーペイントやパルクールなど、自分の内にある発散的な外向きのエネルギーを色鮮やかで疾走感のある早口rapと思い描いた景色を塗り上げるという気持ちを込めたlyricにしました！MVも今までの僕達にないテイストの雰囲気を醸し出せたかと思います。

【リリース情報】

タイトル：WALLRUNNERアーティスト：STARKIDSプロデュース : Seann Bowe, Ian Beato配信リンク：https://STARKIDS.lnk.to/wallrunnerレーベル：avex traxリリース日：2026年6月3日（水）

【ライブ情報】

STARKIDS「WALLRUNNER」

STARFES -STARKIDS One Man Live- in NAGOYA場所：Central 愛知県名古屋市中区栄4-14-15日程：6月20日（土）時間：OPEN 17:00チケット詳細：ADV前売り \3,500 | DOOR \4,000https://starkids.zaiko.io/e/starfes-nagoya

STARFES -STARKIDS One Man Live- in NAGOYA