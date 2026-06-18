ABEMAが大相撲パリ公演に密着

31年ぶりとなる大相撲パリ公演が現地13、14日に行われた。新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」が力士たちに密着。土俵上では見ることのできない貴重なオフショットや現地での心温まる交流を公開している。豊昇龍、大の里の両横綱はエッフェル塔の前でお茶目な姿を見せた。

11日に行われた記者会見で、「人生で初めてパリに来ました。大相撲でパリの皆さんに会えることができて光栄に思っています」と挨拶した豊昇龍。「きのうは1日休みだったのでパリの色々な所を旅して、見たいものをほぼ全て見ることができました」「2日間しっかり気合を入れて、“これが大相撲だ”というところをフランスの皆さんに見ていただきたい」と意気込んだ。

大の里も「まだ時差が治っていない部分もあるんですけど…」と前置きをした上で「観光したり、食べ物を食べたり楽しんで、土日に向けて頑張っていきたい」「フランスの皆さんに、いいものを見せられるように頑張っていきます」と期待に胸を膨らませた。

さらにエッフェル塔を訪れた2人は、フランスパンを片手に笑顔。大の里は「東京タワーよりデカいなと。形似てるっすけど」「やっぱパリに来たって感じしますね」とパリの名所を見上げた。豊昇龍が大の里へフランスパンを「あーん」と食べさせようとするお茶目な一幕も。大の里は恥ずかしがりながら丁重に断った。

味の感想を聞かれた大の里は「美味しいです」と満面の笑み。豊昇龍は「ロンドンのホットドック思い出すわ」と笑いを誘うなど、本場所では見られないリラックスした素顔を見せていた。



（THE ANSWER編集部）