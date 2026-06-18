【今週末のお得なイベント5選】たまごサンドプレゼント、Little Glee Monsterフリーライブ、GiGO万博…
物価高でいろいろなものを我慢せざるを得ない状況の中、入場料無料などのお得なイベントを賢く活用すれば、家計に負担をかけず週末を楽しく過ごせるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のお得なイベント”を5つ紹介します！
人気女性ボーカルグループLittle Glee Monsterが、2022年11月ぶりとなるフリーライブの開催を決定しました。
現在、メンバーのMAYUさんは休養中となっていますが、「今この瞬間にしか届けられない歌と感謝の気持ちを皆様へお届けしたい」という強い想いから、今回は5人体制でステージを披露するとのこと。
オフィシャルファンクラブ「リトグリCLUB」会員を対象に優先観覧エリアの抽選が行われますが、「リトグリCLUB」会員以外の人も「フリー観覧エリア」にて特別なライブを楽しむことができます。
・開催日時：2026年6月19日（金）18:30開演（17:00 優先観覧エリア入場開始）
・開催場所：東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場（東京都新宿区歌舞伎町1-19）
・料金：観覧無料
今年で18回目を迎える味の素スタジアム×京王アリーナTOKYOの感謝デーイベントが今週末に開催され、今回はスポーツとエンターテインメントを掛け合わせたコンテンツが企画されています。
スポーツ体験エリアでは、FC東京サッカークリニック（事前申込制）をはじめ、ラグビー体験やラクロス体験、東京ヴェルディクラブによるマルチスポーツ体験などさまざまな体験企画を実施。
また、松田丈志さん、山本篤さん、鳥海連志選手ら総勢7名のアスリートが集結するトークショーや、10人組ガールズグループ「CIRRA」が出演するスペシャルパフォーマンスステージなども楽しめます。
・開催日時：2026年6月20日（土）10:00〜16:00（雨天決行・荒天中止）
・開催場所：味の素スタジアム、京王アリーナTOKYO（東京都調布市西町376-3）
・料金：参加費無料（※事前申込みが必要なプログラムは6月8日12:00より募集開始、空きがある場合は当日受付可能なコンテンツもあり）
たまごサンドの素「たまウィズ」を使用した、たまごサンドが無料で味わえる特別なサンプリングイベントが有楽町にて開催されます。
配布は1日4回に分けて行われ、各回120食、総勢480名限定の先着順となっています。参加条件は、たまご＆カンパニー株式会社の公式Instagram（@tamago.mirai）または公式X（@tandc_inc）のいずれかをフォローするだけと非常にシンプルです。
さらに会場では、指定のハッシュタグ（#たまウィズ #たまごサンド）をつけて「会場の様子が伝わる写真」をSNSに投稿すると先着で限定ノベルティがもらえるキャンペーンや、会場内の特設パネルにて食べてみたい組み合わせに投票できる「『たまウィズ』たまごサンドに入れたい！トッピング総選挙」など、企画も満載です。
・開催日時：2026年6月21日（日）10:00〜、12:00〜、14:00〜、16:00〜（各回なくなり次第終了）
・開催場所：東京交通会館1階 サンプリングエリア（東京都千代田区有楽町2-10-1）
・料金：参加無料（条件あり）
「More More RIDE. -もっと、もっと、自転車で走りたくなる-」をテーマに、「楽しく・オシャレなサイクルシーン」を提案するイベントが横浜赤レンガ倉庫で行われます。
国内外の有名スポーツバイクメーカーから電動自転車メーカーまでが集う「スポーツバイク試乗会」では「中学生以上対象の一般コース」と「小学生以下対象のKIDSコース」の2種類が用意されており、さまざまな自転車の乗り心地を体験することができるほか、プロフェッショナルが乗り方を優しくサポートしてくれる「補助輪外し教室」（4歳以上・95cm〜対象）も実施されるため、自転車の練習を始めたいお子さま連れにもぴったりです。
・開催日時：2026年6月20日（土）・21日（日）10:00〜16:00（試乗最終受付 15:00）
・開催場所：横浜赤レンガ倉庫 イベント広場［展示・試乗・販売］（神奈川県横浜市中区新港1-1）
・料金：入場無料（一部有料コンテンツあり、事前・当日受付あり）
ゲームや音楽、ダンス、トーク、ポーカーなど、多彩なカルチャーが融合したGiGOの万博「GiGO EXPO 2026」がベルサール秋葉原で開催されます。
地下1階のメインステージでは、20日（土）に「GiGOコラボカフェ秋葉原10周年 ラブライブ！ スペシャルトークショー」、21日（日）には「スペシャルVSINGステージ」や「澤村光彩 スペシャルライブ」など、豪華なプログラムが開催予定です（※B1メインステージプログラムは事前抽選予約制、一部有料）。
さらに、20日の20時30分からはオールナイト特別企画としてポーカートーナメント「GiGO POKER FES」で5つもの企画が用意されており、夜まで楽しめるイベントとなっています。
・開催日時：2026年6月20日（土）10:00〜18:00（※B1のみ〜30:00まで）、6月21日（日）10:00〜18:30
・開催場所：ベルサール秋葉原 1F / B1（東京都千代田区外神田3-12-8）
・料金：参加無料＆入場自由（※B1メインステージプログラムは事前抽選予約制 / 一部プログラムは有料）
※紹介したイベントの内容や実施時間は、天候などの都合により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、事前に各公式Webサイトをご確認ください。
＜参考＞
1：Little Glee Monster Free Live 2026
2：味の素スタジアム 京王アリーナTOKYO 感謝デー 2026
3：「たまウィズ」たまごサンド サンプリングイベント in有楽町
4：ヨコハマサイクルスタイル2026
5：GiGO EXPO 2026
(文:All About 編集部)
1：「Little Glee Monster Free Live 2026」
人気女性ボーカルグループLittle Glee Monsterが、2022年11月ぶりとなるフリーライブの開催を決定しました。
オフィシャルファンクラブ「リトグリCLUB」会員を対象に優先観覧エリアの抽選が行われますが、「リトグリCLUB」会員以外の人も「フリー観覧エリア」にて特別なライブを楽しむことができます。
・開催日時：2026年6月19日（金）18:30開演（17:00 優先観覧エリア入場開始）
・開催場所：東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場（東京都新宿区歌舞伎町1-19）
・料金：観覧無料
2：「味の素スタジアム 京王アリーナTOKYO 感謝デー 2026」
今年で18回目を迎える味の素スタジアム×京王アリーナTOKYOの感謝デーイベントが今週末に開催され、今回はスポーツとエンターテインメントを掛け合わせたコンテンツが企画されています。
スポーツ体験エリアでは、FC東京サッカークリニック（事前申込制）をはじめ、ラグビー体験やラクロス体験、東京ヴェルディクラブによるマルチスポーツ体験などさまざまな体験企画を実施。
また、松田丈志さん、山本篤さん、鳥海連志選手ら総勢7名のアスリートが集結するトークショーや、10人組ガールズグループ「CIRRA」が出演するスペシャルパフォーマンスステージなども楽しめます。
・開催日時：2026年6月20日（土）10:00〜16:00（雨天決行・荒天中止）
・開催場所：味の素スタジアム、京王アリーナTOKYO（東京都調布市西町376-3）
・料金：参加費無料（※事前申込みが必要なプログラムは6月8日12:00より募集開始、空きがある場合は当日受付可能なコンテンツもあり）
3：「たまウィズ」たまごサンド サンプリングイベント in有楽町
たまごサンドの素「たまウィズ」を使用した、たまごサンドが無料で味わえる特別なサンプリングイベントが有楽町にて開催されます。
配布は1日4回に分けて行われ、各回120食、総勢480名限定の先着順となっています。参加条件は、たまご＆カンパニー株式会社の公式Instagram（@tamago.mirai）または公式X（@tandc_inc）のいずれかをフォローするだけと非常にシンプルです。
さらに会場では、指定のハッシュタグ（#たまウィズ #たまごサンド）をつけて「会場の様子が伝わる写真」をSNSに投稿すると先着で限定ノベルティがもらえるキャンペーンや、会場内の特設パネルにて食べてみたい組み合わせに投票できる「『たまウィズ』たまごサンドに入れたい！トッピング総選挙」など、企画も満載です。
・開催日時：2026年6月21日（日）10:00〜、12:00〜、14:00〜、16:00〜（各回なくなり次第終了）
・開催場所：東京交通会館1階 サンプリングエリア（東京都千代田区有楽町2-10-1）
・料金：参加無料（条件あり）
4：「ヨコハマサイクルスタイル2026」
「More More RIDE. -もっと、もっと、自転車で走りたくなる-」をテーマに、「楽しく・オシャレなサイクルシーン」を提案するイベントが横浜赤レンガ倉庫で行われます。
国内外の有名スポーツバイクメーカーから電動自転車メーカーまでが集う「スポーツバイク試乗会」では「中学生以上対象の一般コース」と「小学生以下対象のKIDSコース」の2種類が用意されており、さまざまな自転車の乗り心地を体験することができるほか、プロフェッショナルが乗り方を優しくサポートしてくれる「補助輪外し教室」（4歳以上・95cm〜対象）も実施されるため、自転車の練習を始めたいお子さま連れにもぴったりです。
・開催日時：2026年6月20日（土）・21日（日）10:00〜16:00（試乗最終受付 15:00）
・開催場所：横浜赤レンガ倉庫 イベント広場［展示・試乗・販売］（神奈川県横浜市中区新港1-1）
・料金：入場無料（一部有料コンテンツあり、事前・当日受付あり）
5：「GiGO EXPO 2026」
ゲームや音楽、ダンス、トーク、ポーカーなど、多彩なカルチャーが融合したGiGOの万博「GiGO EXPO 2026」がベルサール秋葉原で開催されます。
地下1階のメインステージでは、20日（土）に「GiGOコラボカフェ秋葉原10周年 ラブライブ！ スペシャルトークショー」、21日（日）には「スペシャルVSINGステージ」や「澤村光彩 スペシャルライブ」など、豪華なプログラムが開催予定です（※B1メインステージプログラムは事前抽選予約制、一部有料）。
さらに、20日の20時30分からはオールナイト特別企画としてポーカートーナメント「GiGO POKER FES」で5つもの企画が用意されており、夜まで楽しめるイベントとなっています。
・開催日時：2026年6月20日（土）10:00〜18:00（※B1のみ〜30:00まで）、6月21日（日）10:00〜18:30
・開催場所：ベルサール秋葉原 1F / B1（東京都千代田区外神田3-12-8）
・料金：参加無料＆入場自由（※B1メインステージプログラムは事前抽選予約制 / 一部プログラムは有料）
※紹介したイベントの内容や実施時間は、天候などの都合により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、事前に各公式Webサイトをご確認ください。
＜参考＞
1：Little Glee Monster Free Live 2026
2：味の素スタジアム 京王アリーナTOKYO 感謝デー 2026
3：「たまウィズ」たまごサンド サンプリングイベント in有楽町
4：ヨコハマサイクルスタイル2026
5：GiGO EXPO 2026
(文:All About 編集部)