サッカー北中米W杯

日本サッカー協会は日本時間17日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回を公開した。14日（日本時間15日）に米テキサス州ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を終えるまでの舞台裏映像を伝えている。5回目の出場となる長友佑都の右腕に入った“名誉の証”の裏側が明かされた。

14日のオランダ戦当日。日本代表のスタッフが「Nagatomo（Legacy）」と書かれた封筒からあるものを取り出した。「3種類あるんです」と言ってカメラに示したのは、今大会から初採用された「レガシーパッチ」だ。

これは今大会で通算5〜6回の出場を果たすレジェンドに向けて用意されたもの。通算6度目の出場となるのはメッシ（アルゼンチン）、ロナウド（ポルトガル）、オチョア（メキシコ）、そこに続く5回目の出場選手として長友の他、モドリッチ（クロアチア）、ノイアー（ドイツ）が名を連ね、各国のレジェンドと共にパッチを付ける。

数字の「5」と「LEGACY」の文字が入ったパッチが白と黒の2種類、もう1種類は「5」の代わりにシルエットが入っている。スタッフは「多分長友選手のプレーしている感じなんですかね。一応下に『NAGATOMO』って入って」と説明した。

その後、ロッカールームにかけられたユニホームも映し出された。長友のユニホームの右袖にはしっかりとレガシーパッチが入っている。選ばれたのはシルエットが入ったパッチだった。



（THE ANSWER編集部）