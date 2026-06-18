日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』公式Instagramで、主人公・雪村爽太役の松村北斗（SixTONES）が仕掛け人となり、ヒロイン・野瀬麻里子役の岡崎紗絵に“ドッキリ”を仕掛ける動画が公開された。

【動画＆写真】松村北斗は岡崎紗絵を知り過ぎている!?新ドラマ『告白』ドッキリ企画など①～④

■当てられすぎて戸惑う岡崎に松村は「俺もビックリしてる」とニッコリ

「松村北斗、岡崎紗絵のこと知りすぎてるドッキリ」とキャプションがつけられた動画に、松村はワインレッドのスタンドカラーシャツをあわせたスーツ、岡崎は爽やかなライトグレーのパンツスーツという衣装姿で登場。

最初に「（岡崎の）血液型は何型でしょう？」と問われた松村は「自信ある！」と言い、岡崎と声を揃えて「B型」と回答。

続いて「出身地は？」という質問では、岡崎が「知ってますか？」と聞くと、松村は自信満々の表情で「うん、知ってる。取材でも言ってた」と言い、「愛知県」と見事に当ててみせる。

3問目に「最近買ったなかで、いちばん高かったものは？」と聞かれると、松村は「最近はどの幅？」と確認。岡崎は「1年ぐらい」と教えると、これも「iPhone」と当てた松村。岡崎は「なんでわかるの！？」と目を丸くする。松村も当たったことに驚くようなリアクションを見せる徹底ぶりだ。

最後は「昨日の夜ご飯はなんでしょう？」という難問。松村は「何時ぐらいに食べましたか？」と聞くと、岡崎が「18時ぐらいです」返答。松村が「じゃあ一択ですね」と言うと、岡崎も「18時に食べるものといえば？そうですよね～」とノッてみせる。

そして、岡崎は「とろろきしめん」、松村は「きしめん」と回答。岡崎は座っていた椅子から飛び跳ねるように「ええええ！？なんでー？」と驚くと、松村が微笑みながら「俺もびっくりしてる」と貫いた。

ネタばらしで「全部答えを知っててやってる」と松村が告白すると、岡崎は「え！？なんなの！」と怒り気味に。松村は「わかんない、俺もわかんない」と困り顔。「すっごい恥ずかしい！」と戸惑う岡崎だった。

コメント欄には「ほっくんの低い声がメロい」「引っかけるのうますぎ」「答え知ってて探るほっくん演技派（笑）」「岡崎さんのリアクションがかわいい」「演技うますぎ、これは騙される」などといったファンの声が続々と到着。答えを知りながら探りを入れる松村の“演技派”な一面に注目だ。

■動画：岡崎紗絵は「松村北斗のコトどこまで知ってる？」

またInstagramには、岡崎が回答する「松村北斗のコトどこまで知ってる？」と題した動画も公開されている。

■動画：ドラマ『告白－25年目の秘密－』予告

■写真：松村北斗＆岡崎紗絵の衣装ビジュアル