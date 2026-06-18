柔軟性を高めて大きなケガを予防！丸まった体を伸ばして柔らかくする「のびのびストレッチ」4種類をリハビリの名医が紹介
「外出先などで、階段や段差を避けるようになった」「気がつくと、すり足やちょこちょこ歩きになっている」という方もいるのではないでしょうか？「それは、『歩く力』が低下してきたという、体からの重要なサインです」と語るのは、リハビリテーション科医である安保雅博さんです。そこで今回は安保さんの著書『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より一部を抜粋してお届けします。
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丸まった体を伸ばして柔らかくする「のびのびストレッチ」
４種類のストレッチのやり方をご紹介します。
姿勢が崩れた状態が続くと、筋肉・腱・靭帯・関節は少しずつ硬くなっていきます。
長年その状態が習慣になっている方は、実際に体を伸ばしてみると「イタタタ……」と思わず声が出るかもしれません。
大切なのは、痛みを我慢して伸ばすことではなく、無理のない範囲で続けることです。痛みが強い場合は無理をせず、すぐに力をゆるめてかまいません。
「ジワーッ」と伸びていく感覚
ストレッチは、勢いよく行う必要はありません。
リラックスして深呼吸をしながら、体の力を抜き、「ジワーッ」と伸びていく感覚を味わうように行いましょう。伸ばした状態を数秒キープすることで、硬くなっていた筋肉や関節は、少しずつじんわりとゆるんでいきます。
『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』（著：安保雅博／アスコム）
柔軟性が高まると、歩くときの動きがスムーズになり、歩幅も広がり、つまずきにくくなります。
また、万一転んでしまった場合でも、体が衝撃を逃がしやすくなり、大きなケガの予防にもつながります。
体幹と首のストレッチ
【体幹のストレッチ】
前かがみや猫背になりがちな上半身を後ろに反らすことで、背骨まわりの動く範囲（可動域）が広がり、姿勢が整いやすくなります。
【首のストレッチ】
首を前後左右にゆっくり倒す、回すことで、首まわりの可動域が広がります。
＜『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より＞
股関節と太もものストレッチ
【股関節のストレッチ】
歩行に欠かせない股関節まわりを柔らかくし、足が前に出やすい体をつくります。
＜『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より＞
【太もものストレッチ】
太ももの前後をバランスよく伸ばすことで、このような変化が期待できます。
●足がしっかり上がる
●歩幅が自然に広がる
●つまずきにくくなる
＜『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より＞
※本稿は、『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』（アスコム）の一部を再編集したものです。