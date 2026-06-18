「外出先などで、階段や段差を避けるようになった」「気がつくと、すり足やちょこちょこ歩きになっている」という方もいるのではないでしょうか？「それは、『歩く力』が低下してきたという、体からの重要なサインです」と語るのは、リハビリテーション科医である安保雅博さんです。そこで今回は安保さんの著書『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より一部を抜粋してお届けします。

【イラスト】イスに座ったままできる！体幹のストレッチ

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丸まった体を伸ばして柔らかくする「のびのびストレッチ」

４種類のストレッチのやり方をご紹介します。

姿勢が崩れた状態が続くと、筋肉・腱・靭帯・関節は少しずつ硬くなっていきます。

長年その状態が習慣になっている方は、実際に体を伸ばしてみると「イタタタ……」と思わず声が出るかもしれません。

大切なのは、痛みを我慢して伸ばすことではなく、無理のない範囲で続けることです。痛みが強い場合は無理をせず、すぐに力をゆるめてかまいません。

「ジワーッ」と伸びていく感覚

ストレッチは、勢いよく行う必要はありません。

リラックスして深呼吸をしながら、体の力を抜き、「ジワーッ」と伸びていく感覚を味わうように行いましょう。伸ばした状態を数秒キープすることで、硬くなっていた筋肉や関節は、少しずつじんわりとゆるんでいきます。



『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』（著：安保雅博／アスコム）

柔軟性が高まると、歩くときの動きがスムーズになり、歩幅も広がり、つまずきにくくなります。

また、万一転んでしまった場合でも、体が衝撃を逃がしやすくなり、大きなケガの予防にもつながります。

体幹と首のストレッチ

【体幹のストレッチ】

前かがみや猫背になりがちな上半身を後ろに反らすことで、背骨まわりの動く範囲（可動域）が広がり、姿勢が整いやすくなります。

【首のストレッチ】

首を前後左右にゆっくり倒す、回すことで、首まわりの可動域が広がります。



＜『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より＞

股関節と太もものストレッチ

【股関節のストレッチ】

歩行に欠かせない股関節まわりを柔らかくし、足が前に出やすい体をつくります。



＜『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より＞

【太もものストレッチ】

太ももの前後をバランスよく伸ばすことで、このような変化が期待できます。

●足がしっかり上がる

●歩幅が自然に広がる

●つまずきにくくなる



＜『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より＞

※本稿は、『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』（アスコム）の一部を再編集したものです。