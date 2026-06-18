明日花キララ、プロデュースのランジェリー新作5種公開 ″かわいらしさ″が倍増 SNSでは「透明感がある」「かわいく映えそう」と支持の声
タレントの明日花キララがプロデュースするランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、夏の新作コレクションが発売された。
【写真】“爆モテフェロモン”たっぷりの勝負ランジェリーを手がけた明日花キララ
「女性の“かわいい”と“色っぽい”を同時に叶える」をコンセプトに掲げる同ブランド。今回の新作では、花柄やラメ、ビジューをあしらった華やかなデザインを中心に、全5コレクションを展開する。
「Lumiere Peony Bra＆Shorts」は、満開のピオニーをイメージしたデザイン。ラメ糸で刺繍したチュールレースにグラデーションプリントを重ね、幻想的な世界観を表現した。カラーは「Peony Pink」と「Peony Purple」の2色を用意する。
「Spark Rich Flower Bra＆Shorts」は、大輪の花をモチーフにしたラグジュアリーなアイテム。ビジューや立体的なアップリケを施し、ダブルストラップやサイドコードによるスタイルアップ効果も特徴だ。
「Butterfly Rose Garden Bra＆Shorts」は、バラ園を舞う蝶をイメージ。繊細な刺繍とローズプリントを組み合わせ、しずく型のビジューチャームをアクセントに加えた。
また、チョーカー付きの「Gorgeous Shine Rose Choker Bra＆Shorts」は、ラメ入りのバラ柄レースを採用。華やかなデザインで特別な日にも適した1着に仕上げている。
さらに、「Noble Jewel Rose Bra＆Shorts」は、立体的なバラと宝石をモチーフにしたレースを使用。箔加工を施した生地とビジューストーンが光を受けて輝き、上品さと艶やかさを演出する。
各アイテムの価格は7480円から7920円。ブラジャーのサイズはB〜Gカップ、アンダーバストは65〜85まで対応しており、ショーツはMサイズとLサイズを展開する。
明日花が手がける「Whip Bunny」は、フェミニンなデザインと機能性を兼ね備えたランジェリーブランドとして支持を集めている。SNSでは「透明感がある」「かわいく映えそう」といった声も寄せられ、夏の新作にも注目が集まっている。
【写真】“爆モテフェロモン”たっぷりの勝負ランジェリーを手がけた明日花キララ
「女性の“かわいい”と“色っぽい”を同時に叶える」をコンセプトに掲げる同ブランド。今回の新作では、花柄やラメ、ビジューをあしらった華やかなデザインを中心に、全5コレクションを展開する。
「Lumiere Peony Bra＆Shorts」は、満開のピオニーをイメージしたデザイン。ラメ糸で刺繍したチュールレースにグラデーションプリントを重ね、幻想的な世界観を表現した。カラーは「Peony Pink」と「Peony Purple」の2色を用意する。
「Butterfly Rose Garden Bra＆Shorts」は、バラ園を舞う蝶をイメージ。繊細な刺繍とローズプリントを組み合わせ、しずく型のビジューチャームをアクセントに加えた。
また、チョーカー付きの「Gorgeous Shine Rose Choker Bra＆Shorts」は、ラメ入りのバラ柄レースを採用。華やかなデザインで特別な日にも適した1着に仕上げている。
さらに、「Noble Jewel Rose Bra＆Shorts」は、立体的なバラと宝石をモチーフにしたレースを使用。箔加工を施した生地とビジューストーンが光を受けて輝き、上品さと艶やかさを演出する。
各アイテムの価格は7480円から7920円。ブラジャーのサイズはB〜Gカップ、アンダーバストは65〜85まで対応しており、ショーツはMサイズとLサイズを展開する。
明日花が手がける「Whip Bunny」は、フェミニンなデザインと機能性を兼ね備えたランジェリーブランドとして支持を集めている。SNSでは「透明感がある」「かわいく映えそう」といった声も寄せられ、夏の新作にも注目が集まっている。