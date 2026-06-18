明日花キララ プロデュース「Whip Bunny（ホイップバニー）」から新作登場

写真拡大

　タレントの明日花キララがプロデュースするランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、夏の新作コレクションが発売された。

【写真】“爆モテフェロモン”たっぷりの勝負ランジェリーを手がけた明日花キララ

　「女性の“かわいい”と“色っぽい”を同時に叶える」をコンセプトに掲げる同ブランド。今回の新作では、花柄やラメ、ビジューをあしらった華やかなデザインを中心に、全5コレクションを展開する。

　「Lumiere Peony Bra＆Shorts」は、満開のピオニーをイメージしたデザイン。ラメ糸で刺繍したチュールレースにグラデーションプリントを重ね、幻想的な世界観を表現した。カラーは「Peony Pink」と「Peony Purple」の2色を用意する。

　「Spark Rich Flower Bra＆Shorts」は、大輪の花をモチーフにしたラグジュアリーなアイテム。ビジューや立体的なアップリケを施し、ダブルストラップやサイドコードによるスタイルアップ効果も特徴だ。

　「Butterfly Rose Garden Bra＆Shorts」は、バラ園を舞う蝶をイメージ。繊細な刺繍とローズプリントを組み合わせ、しずく型のビジューチャームをアクセントに加えた。

　また、チョーカー付きの「Gorgeous Shine Rose Choker Bra＆Shorts」は、ラメ入りのバラ柄レースを採用。華やかなデザインで特別な日にも適した1着に仕上げている。

　さらに、「Noble Jewel Rose Bra＆Shorts」は、立体的なバラと宝石をモチーフにしたレースを使用。箔加工を施した生地とビジューストーンが光を受けて輝き、上品さと艶やかさを演出する。

　各アイテムの価格は7480円から7920円。ブラジャーのサイズはB〜Gカップ、アンダーバストは65〜85まで対応しており、ショーツはMサイズとLサイズを展開する。

　明日花が手がける「Whip Bunny」は、フェミニンなデザインと機能性を兼ね備えたランジェリーブランドとして支持を集めている。SNSでは「透明感がある」「かわいく映えそう」といった声も寄せられ、夏の新作にも注目が集まっている。