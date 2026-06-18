第3項 米国とイランは、最大60日以内に最終合意を交渉し導出することを約束し、この期間は双方の合意により延長できる。

第4項 米国は本MOU署名と同時に、イランに対する海上封鎖およびすべての妨害・阻害行為の除去を開始し、30日以内に海上封鎖を完全に終了する。この期間における船舶の通航は、イランが復旧する戦争前水準の通航量に比例して行われる。米国は最終合意後30日以内にイラン周辺地域から自国軍を撤収することを約束する。

5項 本MOU署名と同時に、イランはペルシャ湾からオマーン湾およびその逆方向へ航行する商業用船舶の安全な通航のため最善の努力を行う。この措置は60日間に限り無償で提供される。商業用船舶の通航は直ちに開始され、イランによる技術的・軍事的障害物および機雷除去作業の必要性を考慮し、30日以内に完全に定着する。イランは国際法および沿岸国の主権的権利に基づき、ホルムズ海峡の今後の管理および海事サービスの定義について、オマーン国およびその他のペルシャ湾沿岸諸国と協議を行う。

第6項 米国はイランの再建と経済発展のため、少なくとも3000億ドル規模の相互合意済み確定計画を地域パートナーとともに策定することを約束する。この計画の履行メカニズムは60日以内に最終合意の一部として確定される。関連金融取引に必要なすべてのライセンス、猶予措置および許認可は米国によって承認される。

第7項 米国は、最終合意の一部として合意された日程に従い、国連安全保障理事会決議、国際原子力機関（IAEA）理事会決議、米国のすべての一方的制裁（一次・二次制裁）を含むイランに対するあらゆる形態の制裁を解除することを約束する。イランと米国は前述の制裁解除事項の重大性を認め、これに対する相互合意を導出するため交渉において直ちに取り扱う意思を表明する。

第8項 イランは核兵器を取得または開発しないことを再確認する。米国とイランは、第7項で言及された日程に従い、双方が合意するメカニズムによって濃縮物質備蓄の処分問題を解決することで合意した。最低限の方法論は、IAEA監督下で現地希釈を行う方式だ。双方はまた、最終合意において満足できるフレームワークが合意されることを基に、イランの核需要に関連する濃縮問題およびその他の相互合意事項について協議することに合意した。最終合意は本条項の規定を確定し、イランは前述の核問題の重大性を認める。双方は相互合意を導出するため、これらの問題を交渉で直ちに扱う意思を表明する。

第9項 最終合意締結まで、米国とイランは現状を維持することに同意する。イランは核プログラムの現状を維持し、米国は新たな制裁を課さず、当該地域へ追加部隊を配置しない。

第10項 米国は本MOU署名と同時に、制裁終了まで米財務省がイラン産原油、石油製品および派生商品の輸出、金融取引、保険、輸送などを含むすべてのサービスに対する猶予措置を発給することを約束する。

第11項 米国は本MOUが履行されると同時に、イランの凍結または制限された資金・資産を完全に使用できるよう措置することを約束する。米国とイランは交渉過程でこれら資金の解除に関連した手続きについて相互合意する。該当資金は、既存口座を維持するか振り替えるかにかかわらず、イラン中央銀行が指定する最終受取人に支払うため完全に利用可能な状態でなければならない。米国はそのために必要なすべてのライセンスおよび承認を発給することを約束する。

第12項 米国とイランは、本MOUの成功的な履行と今後の最終合意順守の有無をモニタリングするため、執行体制を構築することに合意する。

第13項 本MOU署名後、および本MOU第1・4・5・10・11項の履行開始と継続的履行を前提として、米国とイランは残る条項についてのみ、排他的に最終合意に向けた交渉を開始する。

第14項 最終合意は、拘束力を持つ国連安全保障理事会決議を通じて承認される。