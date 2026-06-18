「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人に刺さる『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.「自己肯定感が低い子」の親が言ってしまう言葉はありますか？

――田丸さんの書き方講座は、小学校から高校、さらには少年院でも行われていると思います。子ども向けの講座では、彼らの親御さんも参加されることがあると思います。これまでの経験から、「自己肯定感が低い子ども」の親がつい言ってしまう口癖はありますか？

子どもを呪う言葉・ワースト3

田丸雅智氏（以下、田丸）：やはり、決めつけの言葉です。

「あなたにはできない」

「向いていない」

「苦手だからね」

そう言われ続けると、子どもは「自分はそうなんだ」と思い込んでしまいます。

たとえ本当に苦手なことだったとしても、強く決めつけられると、それが本人の中に刷り込まれてしまう。

ある意味では、“できない”という洗脳になってしまうんです。

――「これが正解」と一択を与えることもよくないのでしょうか？

田丸：そうですね。

ときには必要だとは思いますが、「これをしなさい」「これが正解」と一択だけを与え続けると、子どもは自分で考える前に、「これでいいですか？」と確認するようになります。

少年院の講座でも、「これでいいですか？」「どうしたらいいですか？」と細かいところまで一つひとつ確認する方が多いです。

不安もあるし、承認されたい気持ちもあるのだと思います。

だから僕は、「大丈夫ですよ」とお伝えすると同時に、「あなたの言葉でいいんですよ」とお伝えするようにしています。

すると「本当ですか……？」「こんなのでいいんですか……？」と言いながら、少しずつ、でも確実に筆が動き始める。

日頃の講座でも、「答え」は相手の中にある、という考えを大切にしています。

――『小学生でもできる言語化』にも以下のようなエピソードが出て来るのを思い出しました。生き物としてまず全肯定してくれる存在は、特に子どもにとって重要なのかもしれませんね。



でも、そんなときも、ぼくから質問しながらやり取りを重ねていくと、その方の中から必ず何かが出てきます。

本当は自分の中に眠っている言葉があるのに、それに気づけていなかったり、「こんなことを書いたり言ったりしたらダメなんじゃないか」と決めつけて自分でブレーキを踏んでしまっていたりするわけですね。

この点、ショートショートの書き方講座に限らず、言語化するということについても同じことが言えます。

もし言語化の途中で言葉が出てこなくて難しいなと感じても、自分にはできないと思いこまず、「自分の中にも眠っている言葉があるはずだ！」「できるはずだ！」と前を向いて取り組んでもらいたいなと願っています。 ちなみに、ぼくは日頃、各地でショートショートの書き方講座を開催しているのですが、参加者の方の中には「言葉が何も出てきません」「できません」と言って筆が止まってしまう方もときどきいらっしゃいます。でも、そんなときも、ぼくから質問しながらやり取りを重ねていくと、その方の中から必ず何かが出てきます。本当は自分の中に眠っている言葉があるのに、それに気づけていなかったり、「こんなことを書いたり言ったりしたらダメなんじゃないか」と決めつけて自分でブレーキを踏んでしまっていたりするわけですね。この点、ショートショートの書き方講座に限らず、言語化するということについても同じことが言えます。もし言語化の途中で言葉が出てこなくて難しいなと感じても、自分にはできないと思いこまず、「自分の中にも眠っている言葉があるはずだ！」「できるはずだ！」と前を向いて取り組んでもらいたいなと願っています。 ――『小学生でもできる言語化』より

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）