主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 138( 104)
TOPIX先物 9月限 377( 36)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 214( 114)
日経225ミニ 9月限 1790( 1790)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1468( 842)
12月限 7( 1)
TOPIX先物 9月限 330( 258)
日経225ミニ 7月限 7334( 3382)
8月限 64( 42)
9月限 48610( 25672)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 709( 403)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 3165( 1293)
8月限 15( 13)
9月限 42408( 18468)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 188( 188)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 7月限 365( 365)
8月限 24( 24)
9月限 4126( 4126)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 433( 433)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 309( 309)
8月限 13( 13)
9月限 14541( 14541)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 138( 104)
TOPIX先物 9月限 377( 36)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 214( 114)
日経225ミニ 9月限 1790( 1790)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1468( 842)
12月限 7( 1)
TOPIX先物 9月限 330( 258)
日経225ミニ 7月限 7334( 3382)
8月限 64( 42)
9月限 48610( 25672)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 709( 403)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 3165( 1293)
8月限 15( 13)
9月限 42408( 18468)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 188( 188)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 7月限 365( 365)
8月限 24( 24)
9月限 4126( 4126)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 433( 433)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 309( 309)
8月限 13( 13)
9月限 14541( 14541)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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