　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 138(　　 104)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 377(　　　36)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 214(　　 114)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1790(　　1790)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1468(　　 842)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 7(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 330(　　 258)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　7334(　　3382)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　64(　　　42)
　　　　　 　 　 9月限　　　 48610(　 25672)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 709(　　 403)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3165(　　1293)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　15(　　　13)
　　　　　 　 　 9月限　　　 42408(　 18468)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 188(　　 188)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 365(　　 365)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　24(　　　24)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4126(　　4126)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 433(　　 433)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 309(　　 309)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 9月限　　　 14541(　 14541)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース