『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』放送日決定 PV解禁でOPはBUDDiiS、EDはくらわん
アニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』が、TOKYO MX、BSフジにて7月6日から放送・配信されることが決定した。キービジュアルと第2弾PVも公開され、オープニングテーマをBUDDiiS、エンディングテーマをくらわんが担当する。
【動画】公開された『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』PV
キービジュアルは、双子の皇子・アルノルトとレオナルトが対象的に描かれ、そんな兄弟をサポートする3人・フィーネ、エルナ、リンフィアの姿も。第2弾PVは、無能を装う第七王子、“出涸らし皇子”と呼ばれるアルノルトが弟であるレオナルトとともに帝位争いで暗躍する様子、そして彼らを取り巻くヒロインたちの活躍の姿も描かれた映像になっている。
■イントロダクション
無能と蔑まれる底辺皇子。その正体は──
強大な軍事力を誇るアードラシア帝国。
その第七皇子である“アルノルト”は、優秀な双子の弟“レオナルト”にすべてを吸い取られた『出涸らし皇子』と呼ばれていた。
皇太子だった第一皇子の急逝により激化する帝位争いの中、
アルノルトは「死ぬのは嫌だし、弟を皇帝にするか」と本気を出すことを決意する。
表舞台では無能な『出涸らし皇子』を演じながら、
裏では大陸に5人しか存在しないSS級冒険者“シルバー”として圧倒的な力で暗躍し、
帝位争いを影から支配していく。
【動画】公開された『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』PV
キービジュアルは、双子の皇子・アルノルトとレオナルトが対象的に描かれ、そんな兄弟をサポートする3人・フィーネ、エルナ、リンフィアの姿も。第2弾PVは、無能を装う第七王子、“出涸らし皇子”と呼ばれるアルノルトが弟であるレオナルトとともに帝位争いで暗躍する様子、そして彼らを取り巻くヒロインたちの活躍の姿も描かれた映像になっている。
無能と蔑まれる底辺皇子。その正体は──
強大な軍事力を誇るアードラシア帝国。
その第七皇子である“アルノルト”は、優秀な双子の弟“レオナルト”にすべてを吸い取られた『出涸らし皇子』と呼ばれていた。
皇太子だった第一皇子の急逝により激化する帝位争いの中、
アルノルトは「死ぬのは嫌だし、弟を皇帝にするか」と本気を出すことを決意する。
表舞台では無能な『出涸らし皇子』を演じながら、
裏では大陸に5人しか存在しないSS級冒険者“シルバー”として圧倒的な力で暗躍し、
帝位争いを影から支配していく。
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