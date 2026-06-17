「そんな年に見えない！」森香澄、誕生日を報告！ 「20代くらいだと思ってた」「信じられない」
元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは6月16日、自身のInstagramを更新。31歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福される姿を公開しました。
【写真】31歳になった森香澄
ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「こんなに可愛い31歳いるの？」「そんな年に見えない！」「20代くらいだと思ってた」「信じられない」「年々可愛く、綺麗になっていく」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】31歳になった森香澄
「こんなに可愛い31歳いるの？」森さんは「いつも支えてくださる皆様 本当に本当にありがとうございます」とつづり、9枚の写真を投稿。1〜4枚目では、ティアラを着けた森さんが、バースデーケーキと「31」のバルーンと写っています。とても30代には見えないかわいらしい姿です。また、受け取ったほかのバースデーケーキも載せており、さまざまな人に祝福されたことが分かります。
レッドカーペットでの美しい姿を披露前回投稿の14日には、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式でのオフショットを公開した森さん。純白のドレスを着用し、レッドカーペットで美しい姿を披露しています。ファンからは「ドレス姿美しすぎる」「とにかく手の所作が素晴らしい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)