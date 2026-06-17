私の結婚式を欠席した友人からは「お祝いなし」だったのに、先日その友人の式に招待されました。こちらは「ご祝儀3万円」を包むべきなのでしょうか？ 同じように“お祝いなし”にするのは非常識ですか？

友人の結婚式に出席するならご祝儀3万円が基本

自分の結婚式でお祝いをもらっていない相手から招待されると、ご祝儀をいくら包むべきか悩んでしまうものです。相手の結婚式に「出席」する場合は、3万円程度を包むのが大人のマナーとされています。

なぜこれほどの金額になるかというと、結婚式には多額の費用がかかるからです。結婚式では平均で300万円以上のお金がかかるとされています。出席を伝えた後は、新郎新婦側が料理や引出物などを手配するため、一定の費用負担が発生することになります。



モヤモヤを解消する2つの選択肢

過去の経緯から「自分だけ3万円を払うのは釈然としない」と感じる場合の現実的な選択肢は2つあると考えられます。

1つ目は、大人の対応として「3万円を包んで出席する」ことです。過去のことは割り切り、今後の関係を良好に保つための投資だと捉える方法です。

2つ目の選択肢は「欠席して、1万円のお祝い（現金またはギフト）を贈る」という方法です。これなら、相手からお祝いをもらっていなくても、大人のマナーを破ることなく、出費を最小限に抑えられるでしょう。



“お祝いなし”での出席は非常識？ 1人あたりの費用から考える

では、お祝いなしで出席するのは非常識なのでしょうか。結論からいえば、これはマナー違反にあたるとされています。なぜなら、結婚式に出席すると、基本的に自分のために料理や引出物が必ず用意されているからです。

民間の調査によると、招待客1人あたりの料理の平均費用は約1万7000円、引出物の平均費用は約5000円とされています。つまり、出席するだけで、新郎新婦側はあなたのために2万円以上の実費を負担していることになります。

ご祝儀の3万円には、料理や引出物などの費用負担に加え、新郎新婦への祝福の気持ちが含まれているとされています。そのため、お祝いを持参しない場合やご祝儀が少額の場合には、料理や引出物などの費用とのバランスから、新郎新婦側の持ち出しが増えることも考えられます。



自分のモヤモヤ度と相手との今後の関係性を天秤にかけて、後悔のない選択をしよう

自分の結婚式でお祝いをくれなかった友人から招待された際、同じように「お祝いなし」で出席するのは、大人のマナーとして避けるべきでしょう。結婚式に出席する以上は、料理や引出物の実費がかかっているため、相場である3万円を包むのが一般的となります。

どうしても納得がいかない、あるいは3万円を支払うことに強い抵抗があるという場合は、無理をして出席する必要はありません。角が立たない理由を添えて欠席の連絡を入れ、1万円程度のお祝いを現金や品物で贈るのが大人の対応でしょう。

今後の相手との関係性をこれからも続けたいのか、それともこれを機に距離を置きたいのか、ご自身の心境と相談しながら、後悔のない選択をしてください。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー