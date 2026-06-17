「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純「彼氏って顔してる」イケメン恋人との半年記念動画公開「ラブラブで尊い」「画面から幸せが溢れてる」
【モデルプレス＝2026/06/17】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が6月15日、自身のInstagramを更新。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」へ共に参加していた、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）との交際半年を報告し、反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「デレデレで可愛い」交際半年の恋人とラブラブ密着
辻は「きゃすたい半年」「こんなにかわいいたいりくんを放出していいのか悩んだけど見てください。彼氏って顔してる。笑笑」とつづり、辻野との動画を投稿。LOVEの文字をモチーフにした内容となっており、仲睦まじい様子が収められている。「この半年できゃすたいの再会をたくさんの方に喜んでもらえて一緒にYoutubeも始められて本当に楽しかったです」と振り返り、「恋愛に対して私はすごく変わってるというか難しいと思うからたいりくんに沢山迷惑かけていますがいつも向き合ってくれてありがとう」と感謝を伝えた。
さらに「これからも仲良く居たいです こんなに濃い半年を過ごせて幸せです！」と心境を明かし、「応援してくれてるみんなもありがとう これからもみまもっててね！2人の動画楽しみにしててね」とメッセージを記している。
この投稿にファンからは「交際半年おめでとう」「画面から幸せが溢れてる」「デレデレで可愛い」「ラブラブで尊い」「2人の空気感が大好き」といった声が寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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◆“きゃすたい”辻加純、恋人・辻野太陸と交際半年報告
辻は「きゃすたい半年」「こんなにかわいいたいりくんを放出していいのか悩んだけど見てください。彼氏って顔してる。笑笑」とつづり、辻野との動画を投稿。LOVEの文字をモチーフにした内容となっており、仲睦まじい様子が収められている。「この半年できゃすたいの再会をたくさんの方に喜んでもらえて一緒にYoutubeも始められて本当に楽しかったです」と振り返り、「恋愛に対して私はすごく変わってるというか難しいと思うからたいりくんに沢山迷惑かけていますがいつも向き合ってくれてありがとう」と感謝を伝えた。
◆“きゃすたい”辻加純の投稿が話題
この投稿にファンからは「交際半年おめでとう」「画面から幸せが溢れてる」「デレデレで可愛い」「ラブラブで尊い」「2人の空気感が大好き」といった声が寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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