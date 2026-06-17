山崎育三郎、新曲「心星」が7月4日(土)放送開始のTVアニメ『鬼の花嫁』EDテーマに決定！ 　

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山崎育三郎が、7月クールTVアニメ『鬼の花嫁』EDテーマを担当することが決定し、新曲「心星」が6月24日に配信リリースされることが発表された。

『鬼の花嫁』は、クレハによる小説を原作とし、富樫じゅんによってコミカライズされている、シリーズ累計650万部突破の大人気和風あやかしシンデレラストーリー。本年3月には実写映画化としても話題となった作品。

本アニメのために描き下ろされた「心星」は、イントロの一音から胸を締め付ける、美しくも切ない「極上のエモーショナルバラード」。

決して揺らがずに進む道を照らし続けてくれる――君は、僕にとっての「心星（北極星）」。君の幸せだけが僕の生きる理由であり、どんな過酷な運命が阻もうとも、その輝きを見失わずに同じ未来を歩み続け、ただ一人の女性の幸せを命懸けで守り抜くという想いが紡がれている。切なく震える歌声と、夜空に広がる星々のように圧倒的な美しさを放つメロディが、聴く人の魂を激しく揺さぶる至高のラブソングに仕上がっている。

山崎育三郎は、7月8日には、一人のSTARMANという男が誕生するまでの物語を、時代を彩った名曲と、未来へ紡ぐオリジナル楽曲の全10曲で描かれたNew Album「19BOX 〜STARMAN〜」のリリースと、アルバムを引っさげて全国15箇所17公演で開催される、山崎育三郎 LIVE TOUR 2026『19BOX 〜STARMAN〜』を8月22日からスタートさせる。ツアーファイナルは10月23日に東京国際フォーラムAにて行われる。

＜山崎育三郎コメント＞

この度、TVアニメ『鬼の花嫁』の主題歌を担当させていただけることを大変光栄に思います。

作品が持つ、切なさの中にある強さや、“愛すること”の美しさに強く心を動かされました。登場人物たちの宿命や想いがより鮮明に伝わってきて、楽曲「心星」がこの作品の世界に寄り添えることを嬉しく感じています。アニメをご覧になる皆様の心に、楽曲とともに深く残る作品になれば幸いです。

●作品情報

『鬼の花嫁』



7月4日（土）24:30〜よりTOKYO MX・BS11ほか全国12局にて放送開始！

dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信！

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビ：7月4日より毎週土曜24:30〜

CBCテレビ：7月6日より毎週月曜26:15〜

読売テレビ：7月6日より毎週月曜26:29〜

福岡放送：7月7日より毎週火曜25:59〜

静岡放送：7月8日より毎週水曜26:28〜

広島テレビ：7月8日より毎週水曜25:59〜

HTB北海道テレビ：7月9日より毎週木曜25:55〜

東北放送：7月9日より毎週木曜25:40〜

RSK山陽放送：7月9日より毎週木曜24:56〜

AT-X：7月10日より毎週金曜21：00〜

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。

先行配信情報

dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて7月4日(土)より毎週土曜24:30〜地上波同時・最速配信！

その他プラットフォームでも順次配信開始

＜『鬼の花嫁』あらすじ＞

人間と“あやかし”が共生する日本──。

優れた能力と容姿を持つ“あやかし”は日本の中核を担っていた。

そんな絶大な権力を持つ“あやかし”は本能で運命の「花嫁」を見つけることができ、その「花嫁」に選ばれることは女性の憧れであり、名誉なことだった。

平凡な高校生・東雲柚子は、妖狐の花嫁である妹・花梨と比較され、家族にないがしろにされながら育ってきた。

「見つけた、俺の花嫁」彼の名は鬼龍院玲夜、“あやかし”の頂点に立つ鬼だった。

──この出会いから、柚子の運命が大きく動きだす。

●配信情報

山崎育三郎 Digital Single

「心星」（読み：シンボシ）

配信リンクはこちら

https://smar.lnk.to/iDiY4S

●リリース情報

山崎育三郎New Album

「19BOX 〜STARMAN〜」

7月8日発売

【完全生産限定盤（2CD＋グッズ）】

価格：￥19,000（税込）

品番：AICL-4900〜２

三方背スリーブ仕様

※グッズ：フォトカード１０枚（スタンド付き）＋台本ブックレット＋音声アクリルスタンド（STARMANオリジナルボイス１０種収録）

※音声アクリルスタンドにつきまして、本製品にボタン電池は付属しておりません。ご使用前にボタン電池（LR44×2個）をご用意ください。

【通常盤（CD）】

価格：￥4,400（税込）

品番：AICL-4903

＜Disc1＞

01.小さな星へ

02.手紙 〜拝啓 十五の君へ〜（アンジェラ・アキ カバー）

03.どんなときも（槇原敬之 カバー）

04.田園（玉置浩二 カバー）

05.言えないよ（郷ひろみ カバー）

06.勝手にしやがれ（沢田研二 カバー）

07.高輪サバイバー（楽曲提供:岡崎体育）

08.愛のカタチ（中村つよし カバー）

09.虹（菅田将暉 カバー）

10.STARMAN

＜Disc2＞ ※完全生産限定盤のみ収録

01.小さな星へ (Instrumental)

02.手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 (Instrumental)

03.どんなときも (Instrumental)

04.田園 (Instrumental)

05.言えないよ (Instrumental)

06.勝手にしやがれ (Instrumental)

07.高輪サバイバー (Instrumental)

08.愛のカタチ (Instrumental)

09.虹 (Instrumental)

10.STARMAN (Instrumental)

構成・脚本：山崎育三郎

・山崎育三郎 （作詞：M1・7・10）

・桑原まこ （作曲：M1・10、編曲：M1〜6、8〜10）

・岡崎体育 （M7楽曲提供）

CDパッケージ予約購入

https://IkusaburoYamazaki.lnk.to/19BOX_STARMAN

店舗特典

対象となるCDショップ / オンラインショップにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。なお、特典はご予約者優先となります。

Amazon.co.jp：メガジャケ

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：A3カレンダーポスター

楽天ブックス：A4クリアファイル

セブンネットショッピング：巾着ショルダー

山崎育三郎オフィシャルファンクラブ会員限定早期予約特典：直筆サイン入りポストカード ランダム1種（全2種） ※完全生産限定盤のみ対象、2枚ご購入の方は2種プレゼント

注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※特典は制作上の都合により変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

リリースイベント

山崎育三郎「19BOX 〜STARMAN〜」リリース記念フリーライブ

▪ 7/18(土) イオンモール幕張新都心グランドモール（千葉県）

第1部 12:00〜／第２部 15:00〜

▪ 7/19(日) イオンモール豊川（愛知県）

第1部 13:00〜／第２部 16:00〜

▪ 7/20(月・祝) イオンモール京都桂川（京都府）

第1部 13:00〜／第２部 16:00〜

イベント内容：ミニライブ＆特典会（お渡し会）

※プリントサイン入りジャケットカードの絵柄は１種となります。

詳細はこちら

https://iku-fc.com/news/335756

●ライブ情報

山崎育三郎 LIVE TOUR 2026『19BOX 〜STARMAN〜』

・8月22日(土)、23日(日)【埼玉】三郷市文化会館 大ホール

・9月4日(金)、5日(土)【大阪】SkyシアターMBS

・9月12日(土)【岡山】倉敷市民会館

・9月13日(日)【兵庫】神戸国際会館 こくさいホール

・9月21日(月・祝)【富山】砺波市文化会館

・9月22日(火・祝)【長野】ホクト文化ホール

・9月26日(土)【山形】シェルターなんようホール

・9月27日(日)【福島】いわき芸術文化交流館アリオス

・10月2日(金)【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

・10月4日(日)【静岡】静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

・10月9日(金)【北海道】カナモトホール（札幌市民ホール）

・10月11日(日)【宮城】東京エレクトロンホール宮城

・10月17日(土)【福岡】福岡市民ホール 大ホール

・10月18日(日)【大分】iichikoグランシアタ

・10月23日(金) 【東京】東京国際フォーラム ホールA

チケット

【STARMANシート】\15,000(税込)

【指定席】\11,000(税込)

チケット先行受付中

詳細はツアー特設サイトをご確認ください。

ツアー特設サイト

https://www.ken-on.co.jp/starman/

＜山崎育三郎プロフィール＞

２００７年にミュージカル「レ・ミゼラブル」のマリウス役に抜擢され、「ミス・サイゴン」 「モーツァルト！」 「エリザベート」など甘く気品のある歌声と抜群の演技力で数々のミュージカル作品に出演。２０２５年には自身が企画して実現したミュージカル「昭和元禄落語心中」が１０万人を動員。

日曜劇場「下町ロケット」の出演をきっかけに朝ドラ「エール」・大河ドラマ「青天を衝け」にも出演し、映画、ドラマ、声優、アーティストなど活躍の場を多岐にわたり広げている。

２０２６年、新たなチャレンジとして、日本初のミュージカル×ボーイズグループオーディション「OK！Diamonds」を始動。

7月にはNewAlbum「19BOX 〜STARMAN〜」をリリースし、8月からは全国15箇所17公演で行われる山崎育三郎

LIVE TOUR 2026 『19BOX〜STARMAN〜』を開催。

関連リンク

山崎育三郎 オフィシャルサイト

https://www.ken-on.co.jp/1936/