「いつまでも綺麗」矢田亜希子、47歳の近影ショットに絶賛の声！ 「若いですね」「スタイルがいい」
俳優の矢田亜希子さんは6月16日、自身のInstagramを更新。若々しい最新ショットを公開しました。
【写真】矢田亜希子47歳の近影
コメントでは「笑顔が大好きだよ」「ジーンズ、サンダルスタイルと白ベルトで引き締まってて涼しげでカッコいいです」「最近は、ブラックコーデが多い気がする 最近はブラック推しかな」「いつまでも綺麗」「若いですね。美人で綺麗で清潔感ありますね」「めっちゃ可愛すぎる」「美しいの一言です」「スタイルがいいですねー」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】矢田亜希子47歳の近影
「めっちゃ可愛すぎる」矢田さんは「新しいシャツを買い足しました」とつづり、6枚の写真を投稿。黒い半袖トップスに黒いパンツを合わせたコーディネートです。1、2枚目では、ソファに座って頬づえをつき、カメラに笑顔を見せています。また4枚目では全身ショットを披露しており、スタイルの良さが際立っています。47歳という年齢を感じさせない、若々しく美しい姿です。
キャップをかぶった姿も！14日には愛犬「もなちゃん」とのツーショットを披露していた矢田さん。キャップをかぶったカジュアルな雰囲気が魅力的です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)