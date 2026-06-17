旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、“ぼっち系”ユーチューバーとしても活動中の人気YouTuberいけちゃん（28）が16日、Xのサブアカウントを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会を現地大会していることを報告した。

いけちゃんはW杯の日本対オランダ戦を米国ダラスで現地観戦。本アカウントでは「スタジアムめっちゃ涼しいー！！！！現地で応援する！！！！！！！」とスタジアムで観戦している自撮り写真を公開していた。

そして「『誰のお金で試合観てんの？』と聞かれると、『自分のお金です！』と言いたいところだが、、、チケットの買いかた分かんなくて、こやトラベルに立て替えてもらったから、普通にまだこやトラベルのお金wwwwwww」と告白し、旅行系YouTuber「こやトラベル」に立て替えてもらていると明かした。そして別の投稿で「突然の第三者にみんなびっくり」とつづった。

いけちゃんは秋田高卒業。秋田高は県内トップ高で、東北6県でも有数の県立名門校。大学では建築工学を学び、卒業後の2023年には1級建築士の試験に合格。23年4月に初写真集「いけとりっぷ」、25年12月には2冊目の写真集「Afterglow」でグラビア活動を引退。5月29日には自身初のエッセー「わたしは猫のように生きたい。」を出版した。