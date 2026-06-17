本日6月17日（水）よる7時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、「全国ご当地アナウンサー大賞」2時間スペシャル。若手からベテランまで、選りすぐりの日本テレビ系ご当地アナウンサーがスタジオに集う。ゲストは竹内涼真、羽鳥慎一、神田愛花ら。進行は日本テレビの水卜麻美アナウンサーが務める。

「全国ご当地アナウンサー名鑑」には、気になる特徴を持つ個性豊かなアナウンサーたちが続々登場。青山学院大学陸上競技部キャプテンとして箱根駅伝で活躍したことのある福井放送の田中悠登アナウンサーは、原晋監督・美穂さん夫婦へのインタビューを敢行。しかし、「しゃべりがマニュアル」「しゃべらないほうがいい」などアナウンサーとして致命的なダメ出しを連発されてしまう。

全国のアナウンサーのインスタを見回る、自称インスタ警察・長崎国際テレビの寺田美穂アナウンサーは、インスタパトロールイエローカードベスト3を発表。“港区女子罪”“こどもの頃からカワイイと言われ待ち罪”など独自の視点で取り締まっていくのを見て、横澤夏子からは「ぜひ私の単独ライブの作家に」とスカウトが。

高知放送からは、投稿動画が約2800万回再生され“局アナ史上最も再生数を稼いだ”アナウンサーが登場。高級肉で育てられた中京テレビの吉澤陽菜アナウンサーは名店のお嬢様。松阪牛と家族の深い繋がりも明らかに。熊本県民テレビからは、アナウンサーを夢見て就活するが行く先々に不幸をもたらすアナウンサーが登場。“記録しすぎ”なアナウンサーには、スタジオ中がドン引きする中、竹内が「何も悪いことはない」とフォローしつつも、「なぜかギリギリ」とヒヤヒヤする。

以前番組で紹介したユニークなアナウンサーたちのその後も紹介。“全身ブランド姿”でイジられていたテレビ信州の寺澤達哉アナウンサーは、その収録を機に、仰天のイメチェン。大好きなかまいたちからギャグをもらった福島中央テレビの井上千沙アナウンサーは、そのギャグにまつわる悩みを相談する。

「名物クイズ」のコーナーでは、出演者たちのチャレンジに大盛り上がり。四国放送からは応募の電話が殺到するほど大人気だったラジオ番組内視聴者参加型企画「ボウリングクイズ」が一夜限りの復活。竹内が超難問に挑む！福島中央テレビ「どきどきサイコロゲーム」では、賞品を懸けて出演者たちがサイコロを振ることに。アナウンサーたちからプレッシャーがかかる中、結果は……!?

「全国アナウンサー事件簿」では、アナウンサーたちの恋愛事情が浮き彫りに。“アナウンサー同士の恋愛”の話になると、「アナウンサーが恋愛対象」と堂々と名乗りを上げるアナウンサーがいる一方、「アナウンサーはちょっと無理」と宣言するアナウンサーも。さらには、突然妻への愛を語りだすアナウンサーに千鳥とかまいたちは困惑してしまう。

ほかにも、「アナウンス部中がざわついた」と水卜アナが驚きを隠せない後輩・並木雲楓アナウンサーの超絶特技に全員唖然となる場面や、アナウンサーの衣装事情、各ご当地ならではの“NGワード”、羽鳥が全アナウンサーを驚かせる“アナウンサーのサイン”紹介も。最後は、一番番組を盛り上げたベストアナウンサーを決定。果たして誰が選ばれるのか？ぜひ最後までお見逃しなく！

＜番組概要＞

6月17日（水）よる7時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【ゲスト】

竹内涼真

羽鳥慎一

後藤輝基

神田愛花

タイムマシーン3号

とにかく明るい安村

横澤夏子

【スタジオ出演アナウンサー】

日本テレビ 蛯原哲 河出奈都美 並木雲楓

札幌テレビ 内山佳子 五百住有希 竹井愛乃

青森放送 伊東幸子

テレビ岩手 佐藤亜美 林将生

ミヤギテレビ 中西涼

秋田放送 関円花

山形放送 佐々木陶子

福島中央テレビ 小野紗由利 井上千沙

テレビ新潟 蛯原大河 橋本華歩

テレビ信州 寺澤達哉

山梨放送 金井鉄馬

北日本放送 中久木大力

テレビ金沢 郄槌七海

福井放送 田中悠登

静岡第一テレビ 永見佳織 岩本美蘭

中京テレビ 中川萌香 吉澤陽菜

読売テレビ 黒木千晶

日本海テレビ 中山紗希

広島テレビ 木村和美

山口放送 畑中里咲

四国放送 宮下寧々

西日本放送 奥田麻衣

南海放送 佐伯りさ

高知放送 井出一崇

福岡放送 須田健太郎

長崎国際テレビ 寺田美穂

熊本県民テレビ 平井友莉 川又優

テレビ大分 柴田真里

鹿児島読売テレビ 仁田尾美菜

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

統括プロデューサー：藤崎一成

プロデューサー：柏原萌人 中村諒汰

演出：古立善之

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