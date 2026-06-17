漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。

決勝戦のMCは昨年に続き、かまいたちと橋本環奈が務めることが決定！決勝戦の模様は、7月20日（月・祝）よる7時〜10時4分 日本テレビ・読売テレビ系全国ネットにて3時間生放送でお届けする。

そして、決勝に進むファイナリスト8組が今夜ついに決定！きょう6月17日（水）午後8時30分から日テレ公式YouTubeとTVerにて生配信の「ダブルインパクト2026 ファイナリスト発表記者会見」の中で発表する。

今回（第二回大会）の出場者数は2896組。昨日と本日の2日間にわたり行う準決勝には25組が出場し、その中から8組が決勝に駒を進める。なお、ファイナリストの命運を握る審査員は後日発表予定。果たして、第一回王者・ニッポンの社長に続く第二回王者は誰なのか？

■かまいたち コメント

▼山内健司

今年もMCをさせていただきます！今年も凄い大会になると思います！

当たり前ですが今年もチャンピオンが生まれます！！！ぜひ見てくださいー！

▼濱家隆一

今年もダブルインパクトのMCを務めさせていただくことになりました。

初回大会となる前年、漫才とコントの両方を披露するという他に見ない賞レースという事もあり、我々自身もどういう大会になるのか想像がつかない中、ニッポンの社長が初代チャンピオンとなり、素晴らしく面白い大会になりました。

今年は少しルール改定もあり、よりパワーアップしたダブルインパクトをご覧いただけるように、全力を尽くしてまいります。7/20は是非、テレビの前で新たなチャンピオンが生まれる瞬間と、橋本環奈ちゃんの可愛さを目に焼き付けてください。

■橋本環奈 コメント

昨年新たに誕生した「ダブルインパクト」の司会を今年も務めさせていただけます事、心から嬉しく思います。

「漫才」と「コント」

求められる技術や表現、間の作り方まで全く異なる二つの笑いで勝負するこの大会は非常に過酷で、そして挑戦的なコンテストだと昨年痛感しました。

第一回では未知の戦いを見守る面白さがありましたが、今年は出場者の皆さんも昨年以上に強い覚悟を持って臨まれると思います。その覚悟がぶつかり合う瞬間を司会として立ち合わせて頂けることを嬉しく思いますし、出場者の皆さんが最高のパフォーマンスを発揮できるような空気作りに努めてまいりたいと思います。

第二回「ダブルインパクト」

今年はどんな新しいスターが生まれ、どんな伝説が刻まれるのか。

視聴者の皆様と共に私も大いに楽しませていただこうと思います。

熱い戦いにぜひご期待ください！

■これまでの「ダブルインパクト」関連コンテンツをTVerで一挙配信中！

「ダブルインパクト」TVerページ：https://tver.jp/series/sry7sgwlh6w

・1回戦裏側ドキュメント

・準々決勝進出者発表配信

・2回戦裏側ドキュメント

・準決勝進出者発表配信

・準々決勝裏側ドキュメント

・ファイナリスト発表会見（6月17日 ライブ配信）

・ニッポンの社長の実験バラエティー「トラニツバサ」

※「トラニツバサ」のみ配信URLが異なります：https://tver.jp/series/srh176gpr4

＜後日配信＞

・準決勝裏側ドキュメント

・ダブルインパクトpresents「お笑いダブルステージ」

・ダブルインパクト2025 漫才&コント全ネタ振り返りSP

・ファイナリスト紹介

・ダブルインパクト2026 直前SP

・アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦

・アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 大打ち上げ会

■Huluでは前回大会を独占配信中！（2026年7月20日まで視聴可能）

「ダブルインパクト 漫才&コント二刀流No.1決定戦2025」：https://www.hulu.jp/asahi-beer-sumadori-doubleimpact-manzaiandkonto-nitouryu-no1-ketteisen-2025

■これまでの大会の流れ

◎3月〜4月 予選1回戦【参加組数：2896組】

「漫才2分」と「コント2分」どちらか1つを出場者が選んで審査

◎5月 予選2回戦【参加組数：333組（シード14組含む）】

「漫才3分」と「コント3分」両方のネタを行い、合計得点で審査

◎5月〜6月 準々決勝【参加組数：122組】

「漫才4分」と「コント4分」両方のネタを行い、合計得点で審査

◎6月16日・17日 準決勝【参加組数：25組】

「漫才4分」と「コント4分」両方のネタを行い、合計得点で審査

■大会概要

「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」

決勝 放送日時：7月20日（月・祝）19:00〜22:04 3時間生放送（日本テレビ・読売テレビ系全国ネット）

MC：かまいたち・橋本環奈

優勝賞金：1000万円

応募資格：プロ・アマ・芸歴不問

審査基準：とにかく面白い漫才とコント

大会スローガン：「芸人、出し尽くせ。」

番組公式X：@double_impactTV

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/double-impact/