きょう17日（水）は屋久島・種子島付近に梅雨前線が停滞し、沖縄から九州南部で非常に激しい雨が降りそうです。警報級の大雨や土砂災害などに警戒が必要です。東日本から北日本は午前を中心に晴れますが、西から雲に覆われるでしょう。

■沖縄から九州南部は大雨 雷雨や非常に激しい雨のおそれ

きょう17日（水）は屋久島・種子島付近に梅雨前線が停滞する影響で、鹿児島県では夜遅くにかけて警報級の大雨になりそうです。奄美地方では昼前まで土砂災害に厳重に警戒してください。屋久島や種子島付近でも非常に激しい雨が降り、あすの明け方までに最大で180ミリの大雨になるおそれがあります。また、沖縄本島でも昼頃まで雨雲がかかりやすい予想です。沖縄ではきのう16日までの約1週間で、最大で400ミリほどの雨が降り、地盤の緩んでいるところがあります。土砂災害に十分にご注意ください。

■本州は午前を中心に晴れるところも

西日本は広い範囲で雲に覆われて、四国や近畿の太平洋側では日中に雨の降るところがあるでしょう。日本海側では狭い範囲ですが晴れ間がありそうです。東日本から北日本は午前を中心に晴れるでしょう。しかし、東日本は次第に薄い雲が広がり時間とともに厚くなり、夜は東海や関東も沿岸部中心に雨の降る可能性があります。

■南風によるフェーンで真夏日のところも

予想最高気温は西日本の日本海側や、北陸、東北あたりで30℃以上の真夏日のところがあるでしょう。南風が山を越えて届くため、フェーン現象の影響を受けそうです。そのほかの地域も28℃前後まで上がり、西日本を中心に蒸し暑くなりそうです。熱中症や食品管理にご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：26℃ 釧路：16℃

青森 ：26℃ 盛岡：30℃

仙台 ：28℃ 新潟：29℃

長野 ：31℃ 金沢：29℃

名古屋：28℃ 東京：28℃

大阪 ：29℃ 岡山：26℃

広島 ：28℃ 松江：30℃

高知 ：26℃ 福岡：31℃

鹿児島：27℃ 那覇：29℃