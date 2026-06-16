タレントで女優としても活躍する小日向ななせが12日、自身のSNSで同日発売の「ヤングアニマル」に登場したことを報告した。



【写真】メイド姿でお届け 待てなんてできないドキドキショット

インスタグラムで「巻末グラビアでたくさんページ載ってます 抽選でサインチェキとQUOカード当たるのでみんな応募してお迎えして欲しいな!! よろしくねーっ」と呼びかけた小日向は、少し前かがみになったショットをアップ。まぶしい黄色から丸みを帯びたボリューミーな2つの山が目の前に迫る刺激的なショットを投稿した。



同日のX(旧ツイッター)では「きゃーーーーーっ 巻末グラビアの1ページ目が!! 大人ななせ、全開です照れ、、 みんなゲットしてね」と大人っぽさ全開、標高の高い膨らみには見合わない布地をまとった姿のカットをアピール。13日にはメイド風衣装でヤングアニマル誌面を持つ“お届け”スタイルで追い打ち。視線をクギ付けにしていた。



発売前日の11日に「大人ななせちゃんで撮影に挑んだよ～ 絶対ゲットしてねっっ」と記し、振り向きショットを公開。布面積が気になる姿でドキドキを振りまいていたが、ファンからは「期待以上でした」の声も。「凄～い素敵です」「視線泥棒にハートも盗まれました」「たまりませんねっ」「もっと見たくなるグラビアだった」と興奮さめやらぬコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）