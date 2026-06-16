KOTOKO全国ツアー『KOTOKO LIVE TOUR 喜怒哀楽 〜Fun Spring〜』が、Z-aNにてアーカイブ配信開始！

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KOTOKOが、本春開催したKOTOKO全国ツアー『KOTOKO LIVE TOUR 喜怒哀楽 〜Fun Spring〜』の中から、5月16日(土)に東京Toyosu PITで開催されたDAY1・DAY2の公演をZ-aNにてアーカイブ配信を開始！

DAY1とDAY2を1日2公演というKOTOKO初となるスペシャルな怒涛のライブをぜひチェックしてほしい。

配信期間中は何度でも視聴可能。詳しくはZ-aNをチェックしてほしい。

●配信情報

『KOTOKO LIVE TOUR 喜怒哀楽 〜Fun Spring〜』

※5月16日（土）東京Toyosu PIT

アーカイブ配信期間

2026年6月13日(土) 12:00 - 2026年6月27日(土) 23:59 まで

※配信期間中は何度でも視聴可能

チケット販売期間

2026年6月13日(土) 12:00 - 2026年6月27日(土) 18:00 まで

チケット販売価格

DAY1 / DAY2 通しチケット

6,500円（税込）

DAY1 / DAY2 各チケット

3,500円（税込）

※購入時に、別途システム利用料がかかります。

出演者：KOTOKO

チケット購入ページ

https://www.zan-live.com/live/detail/10807

＜Z-aNについて＞

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関連リンク

Z-aN公式サイト

https://www.zan-live.com/

KOTOKOオフィシャルサイト

https://www.kotoko.asia/