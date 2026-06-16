KOTOKO全国ツアー『KOTOKO LIVE TOUR 喜怒哀楽 〜Fun Spring〜』が、Z-aNにてアーカイブ配信開始！
KOTOKOが、本春開催したKOTOKO全国ツアー『KOTOKO LIVE TOUR 喜怒哀楽 〜Fun Spring〜』の中から、5月16日(土)に東京Toyosu PITで開催されたDAY1・DAY2の公演をZ-aNにてアーカイブ配信を開始！
DAY1とDAY2を1日2公演というKOTOKO初となるスペシャルな怒涛のライブをぜひチェックしてほしい。
配信期間中は何度でも視聴可能。詳しくはZ-aNをチェックしてほしい。
●配信情報
『KOTOKO LIVE TOUR 喜怒哀楽 〜Fun Spring〜』
※5月16日（土）東京Toyosu PIT
アーカイブ配信期間
2026年6月13日(土) 12:00 - 2026年6月27日(土) 23:59 まで
※配信期間中は何度でも視聴可能
チケット販売期間
2026年6月13日(土) 12:00 - 2026年6月27日(土) 18:00 まで
チケット販売価格
DAY1 / DAY2 通しチケット
6,500円（税込）
DAY1 / DAY2 各チケット
3,500円（税込）
※購入時に、別途システム利用料がかかります。
出演者：KOTOKO
チケット購入ページ
https://www.zan-live.com/live/detail/10807
＜Z-aNについて＞
アプリ不要、ブラウザのみで手軽に視聴可能なオンラインライヴ配信&チケット販売サービスです。高ビットレート配信が可能で、動きが激しい映像でもブロックノイズが出づらく、音楽ライヴにも適した高画質・高音質配信を実現。
カスタマイズ性やインタラクティブ機能を豊富に取り揃え、アーティストやクリエイターの世界観に没入できる体験を追求しています。
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https://www.zan-live.com/
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