7月放送&配信開始！京アニ最新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』KV第3弾と放送直前PVが解禁！

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7月5日より、ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11にて放送、Netflixにて世界独占配信されるTVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』キービジュアル第3弾、放送直前PVが到着した。

14日新宿ピカデリーを本会場として全国8館の映画館でもライブビューイングが実施された「ジャパンプレミア〈先行上映〉」に坂本喜八役・内田雄馬、百川稲子役・雨宮 天、太田 稔監督が登壇し、多くの観客が見守る中、放送まであと3週間という中で様々な新情報が解禁された。

キービジュアル第3弾には喜八、稲子を中心に、登場するキャラクターが表情豊かに描かれ、本作の印象的な美術の中で電球の輝きが目を惹く、躍動感溢れるビジュアルになっている。この夏幕を開ける“二十世紀電氣目録”を軸に繰り広げられる彼らの冒険奇譚。期待を胸に、7月5日の放送・配信開始を楽しみに待とう。

さらに、このキービジュアル第3弾のB2番宣ポスターが当たるプレゼントキャンペーンの実施も決定。詳細は公式Xをチェックしよう。

放送直前PVはPV第2弾と打って変わり、放送を目前に控える高揚感を後押しするような勢いのある映像となっている。五阿弥ルナが歌唱と作詞、湖東ひとみが作編曲を手掛けた「ユーレカ・エヴリカ」にのせ、それぞれ登場人物のセリフが印象的なPVは、正統派と思いきや、キャラクターの個性あふれる表情なども新規カットなども盛り込まれ、いつ、どの話数でそのカットが観られるのか、非常に楽しみになる内容になっている。

追加キャストも解禁され、稲子の父「百川甚右衛門(ももかわ・じんえもん)」に家中 宏、母「百川苗子(ももかわ・なえこ)」に浅野まゆみ、「矢倉文七(やぐら・ぶんしち)」に遠藤大智、「とめ」「イナリ」に高垣彩陽が起用、決定に際してのコメントも到着している。

また、ジャパンプレミアのステージでは、南カリフォルニア出身のキャメロン・ルーによるプロジェクト「Ginger Root」が担当するエンディング主題歌の楽曲名が「Soarin’」(読み：ソアリン)であることも発表された。それぞれの主題歌の先行配信日も決定し、Pre-add/Pre-Saveキャンペーンもスタートした。ぜひ音楽面からもチェックしておこう。

さらに、作品の舞台となっている京都での特別上映会の実施も決定した。上映会は8月22日(土)に2回公演として「京都文化博物館」のフィルムシアターで開催され、第7話の上映と、第8話、第9話を放送・配信に先駆けて先行上映、さらに、上映後のトークショーには内田雄馬(坂本喜八役)、太田 稔監督が登壇する。ぜひ作品の舞台・京都で開催されるイベントをお見逃しなく。チケットはポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」にて、7月27(月)10時00分まで抽選申し込み受付中。

ワールドプレミアとして開催されている先行上映は、第1弾のイギリス、第2弾のタイ、そして本日第3弾として日本で開催され、北米で開催される「Anime Expo」で実施される第4弾を控えている。イベントに合わせる形で、キャラクターPVが京都アニメーションYouTubeチャンネルにて公開されているので、こちらもお見逃しなく。

さらに、6月下旬に開催される「アヌシー国際アニメーション映画祭 2026」でも、公式コンペティションTV Films部門への選出・正式出品が決定しており、世界から注目を集めるTVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』。作品の続報は、公式サイト、各種公式SNSにてチェックしよう。

●イベント情報

『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』京都文化博物館特別上映会

8月22日(土) 13:30上映回／16:30上映回(どちらも上映後登壇)

会場：京都文化博物館 フィルムシアター

内容：TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』第7話・第8話・第9話上映+トークショー

登壇者：内田雄馬(坂本喜八役)、太田 稔(監督)

※予定・敬称略

※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。

チケット料金：各回4,400円(税込)※総合展示室への入場料込み

※ライブビューイングや配信の実施はございません。

チケット販売(抽選)

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/384

申込受付期間：2026/06/14(日) 12:40 〜 2026/07/27(月) 10:00

抽選結果発表：2026/07/30(木) 19:00以降

支払手続期間：2026/07/30(木) 19:00 〜 2026/08/02(日) 23:59

枚数制限：おひとり様 各公演 2枚まで

支払方法：クレジットカード・コンビニ決済

発券方法：電子チケット「ポニキャン」

※本受付の発券は電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。

お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。

※申込方法、料金の支払方法・手数料、発券方法など詳細は受付URLよりご確認ください。

パソコン・フィーチャーフォンからのお申し込みはできません。

※申込多数の場合は抽選となります。

※未就学児童入場不可

●作品情報

TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』

2026年7月5日(日)よりABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11にて放送開始

TOKYO MX 7月5日(日)スタート／毎週日曜 23:00〜放送

BS11 7月5日(日)スタート／毎週日曜 23:30〜放送

ABCテレビ 7月5日(日)スタート／毎週日曜 24:40〜放送

テレビ愛知 7月5日(日)スタート／毎週日曜 25:20〜放送

※放送日時は、変更になる場合があります。

配信情報

Netflixにて世界独占配信

2026年7月5日より毎週日曜23:00最新エピソード配信

＜イントロダクション＞

──これは少し昔。

今ある歴史とは異なる進化を遂げた、20世紀初頭の京都。

蒸気機関のみが発達した世界で、街は煙に包まれていた。

“電氣の時代” をともに夢見た兄を失い、疑い深く生きる少年。

将来の夢と亡き母への後悔を胸に秘め、信心深く生きる少女。

夢を描いた「二十世紀電氣目録」の秘密を巡り、少年少女は出会う。

今の自分を乗り越えて、かつて見た夢を切り開け──！

これは〈再生〉の物語。

京都アニメーションの新境地。

印象派絵画を思わせる挑戦的な美術背景と、緻密なアニメーション表現で、

激動と革新の時代に輝いた少年少女の夢を描く──。

＜ストーリー＞

“電氣の時代”を夢見る少年たちがいた。

「二十世紀電氣目録」に、思い描く電氣の発明を書き込む主人公・坂本喜八。

憧れの兄・坂本清六と共に夢の実現を誓う喜八だったが、

清六は「二十世紀電氣目録」を持って戦争に行き、帰らぬ人となる。

月日は流れ、酒造の娘・百川稲子との出会いによって、

失われたはずの「二十世紀電氣目録」が喜八の前に現れる。

それを狙うのは、稲子との政略結婚を進める蒸気の財閥御曹司・三添洋輔。

洋輔に対抗する喜八と稲子の、夢をかけた電氣の挑戦が始まる―!!

なぜ洋輔は「二十世紀電氣目録」を追い求めるのか。

そして、洋輔と清六だけが知る「二十世紀電氣目録」の“秘密”とは。

「二十世紀電氣目録」を巡り、少年少女の夢が再び動き出す―

これは〈再生〉の物語。

【スタッフ】

原作：「二十世紀電氣目録」結城 弘（KAエスマ文庫／京都アニメーション）

監督：太田 稔

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン・総作画監督：岡村公平

世界観設定：鈴木貴昭

美術監督：高山真緒

色彩設計：大塚芙由紀

小物設定：疋田 彩

撮影監督：植田弘貴

3D監督：郄木美槻

音響監督：鶴岡陽太

音楽：湖東ひとみ

オープニング主題歌：五阿弥ルナ『ユーレカ・エヴリカ』

エンディング主題歌：Ginger Root『Soarin’』

音楽制作：ランティス ハートカンパニー

アニメーション制作：京都アニメーション

製作：明滋電氣商工会

【キャスト】

坂本喜八：内田雄馬

百川稲子：雨宮 天

三添洋輔：内山昂輝

坂本清六：小野大輔

陸 健吾：武内駿輔

百川規子：寿 美菜子

原島すず：大地 葉

大倉ケイト：川井田夏海

矢倉弥治郎：浦 和希

鱒淵伊蔵：平川大輔

百川甚右衛門：家中 宏

百川苗子：浅野まゆみ

矢倉文七：遠藤大智

とめ/イナリ：高垣彩陽

オープニング主題歌

五阿弥ルナ

「ユーレカ・エヴリカ」

7月6日(月)配信開始



Pre-add/Pre-save登録はこちら

https://lnk.to/LZC-3564

※対象期間：2026年7月5日(日)23:59まで

＜五阿弥ルナコメント＞



現実は時々、夢以上。大好きな京都アニメーション作品のオープニング主題歌を担当することになり、そう思いました。

資料やシナリオを読み込み、湖東ひとみさんの描く音や監督達の想いに導かれながら制作に向き合いました。

楽曲は色鮮やかで摩訶不思議、それでいてまっすぐな推進力があります。「信じる」「疑う」をテーマに、京都を散策しながら世界観を表現する言葉を考え、

「ユーレカ・エヴリカ」という造語が浮かんだ瞬間は、頭の中で電球が灯った感覚でした。

これは再生の物語であり、命のきらめきの物語。制作は妊娠中だったため大変なこともありましたが、不思議な幸福感の中で一声入魂できました。

この物語と音楽を、皆さまと楽しめる瞬間がとても楽しみです！

プロフィール

自由に声帯を使う表現で劇伴や挿入歌の歌唱、さらに作詞家としても活動するマルチシンガー。

映画「ラストマイル」やドラマ「最愛」、アニメ「おそ松さん」などで歌声が話題となる。

透明度とスリリングな質感が同居した声と称され、即興のメロディメイクや架空語も持ち味のひとつ。

作品の世界観を捉えた表現に作曲家・クリエイター陣から定評がある。

NieR:Automataの世界観で織り成された舞台「少女ヨルハ」 や舞台「鬼滅の刃」といった舞台音楽にも歌唱で参加。

2021年映画「かく恋慕」の主題歌と劇伴でフランス・ニース映画祭最優秀作曲賞ノミネート。

作詞からデザインまで自ら行いつつ、あらゆる声の表現を探求中。

エンディング主題歌

Ginger Root

『Soarin’』

7月13日(月) 各種音楽配信サイトにて配信開始

Pre-add/Pre-save登録はこちら

https://lnk.to/LZC-3567

※対象期間：2026年7月12日(日)23:59まで

＜Ginger Root コメント＞

いよいよGinger Rootのエンディング主題歌初挑戦が公開されますね！エンディング主題歌の担当をやらせていただくこと、本当に感無量です！オタクなので、本物のアニソンを制作したことがまだ信じられないです！日本語では「舞い上がる」という意味の「Soarin’」というタイトルなのですが、空を飛ぶこと、普通人はできないですよね？でも、一生懸命頑張ればできそうだと思いませんか？アニメのテーマを考えると、欲しいものややりたいことを目指したら、なんでもできる！って感じで「Soarin’」というタイトルをつけました。

僕も皆さんとお互いに放送を楽しみにしています！



プロフィール

マルチ・インストゥルメンタリスト、プロデューサー、ソングライター、

そしてビジュアル・アーティストとして活動する南カリフォルニア出身のキャメロン・ルーによるプロジェクト。

2017年、学生時代に「アグレッシブなエレベーター・ソウル」と評される独特な音楽をリリースし、YouTubeで人気を集めたカバー動画で頭角を表して以来、ジンジャー・ルートとしての活動を本格始動。

作詞作曲、レコーディング、ミックス、マスタリングを全て自らこなしながら、大学で映像作家を目指していた際の経験を活かし、アートや映像もゼロから作り上げる。

2018年に1st アルバム『Mahjong Room(読み：マージャン・ルーム)』を発表し、2020年にはアルバム『Rikki』、2021年には日本文化にインスパイアされたEP『City Slicker』をリリース。

日本では2023年1月に行った来日ツアー4公演がすべて完売。2025年には最新アルバム『シンバングミ』を引っ提げたZeppツアー6公演を日本で敢行するほどの人気ぶりを見せる。

©結城弘・京都アニメーション／明滋電氣商工会

関連リンク

TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』公式サイト

https://denkimokuroku.jp/