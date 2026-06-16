ReoNaの13thシングル、TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』エンディング主題歌「Lv.1 職業：人間」が8月26日発売決定！新アーティスト写真も公開！

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絶望系アニソンシンガー“ReoNa”の新曲「Lv.1 職業：人間（読み：レベルワン ショクギョウ ニンゲン）」が、2026年7月2日から毎週木曜 深夜0:26〜MBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて全国同時放送開始されるTVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』エンディング主題歌に決定した。

あわせて、同楽曲を表題曲としたReoNaの13枚目のシングル「Lv.1 職業：人間（読み：レベルワン ショクギョウ ニンゲン）」を、2026年8月26日に発売することも決定。さらに、TVアニメ第1話の放送に先駆けて2026年7月3日（金）０時より「Lv.1 職業：人間」の先行配信も決定し、Pre-add／Pre-saveキャンペーンが開始となった。

さらに本情報の解禁にあわせて、ReoNaの新アーティスト写真も公開された。

TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』のメインPV第2弾も公開され、PV内ではエンディング主題歌「Lv.1 職業：人間」の音源も一部初解禁となった。

「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」は講談社『ヤングマガジン』で連載中の累計発行部数300万部超えの人気作品。GoHands制作によるTVアニメ化でも大きな話題を呼んでいる。

名門剣士の家に生まれながらも、“欠陥クラス”と呼ばれる〈重騎士〉の紋章を授かり、家を追放された少年・エルマを主人公に描く異世界ファンタジー。前世の記憶を取り戻したエルマは、自らがやり込んでいたゲームと同じ世界であることに気づき、ゲーム知識を武器に“最弱”とされた〈重騎士〉の真価を発揮しながら、最強への道を切り拓いていく物語。

＜ReoNaコメント＞

この度、TVアニメ「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」エンディング主題歌を担当させていただきます。ReoNaです。

傍目からは全てを失ったように見えても、馬鹿にされても、本人には確固たる知識がある。

爽快さすら感じるエルマの歩む道のりに、ワクワクさせられます。

エンディング主題歌『Lv.1 職業：人間』

そんなエルマのように、遊び心もふんだんに。

あぁ、私だって、いつか何者かになれたらいいな。

アニメとともに、お歌もお楽しみいただけますように。

●リリース情報

ReoNa 13thシングル

「Lv.1 職業：人間」

2026年8月26日発売

※CDの詳細については、後日発表

デジタル先行配信情報

ReoNa

「Lv.1 職業：人間」

7/3(金)0時より先行配信開始

Pre-add/Pre-saveキャンペーン

https://ReoNa.lnk.to/Lv.1_paps

※キャンペーンの詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584195

●作品情報

TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』



2026年7月2日から毎週木曜 深夜0:26〜全国同時放送開始

MBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて連続２クール

AT-X 7月4日（土）放送スタート

毎週（土）23：30（※リピート 毎週（火）29：30、毎週（土）8：30）

BS日テレ 7月3日（金）放送スタート

毎週（金）26：00

配信情報

先行配信 7月2日(木)0:56〜

U-NEXT・ABEMA・アニメタイムズ・アニメ放題

一斉配信 7月5日（月）0:56〜

【スタッフ】

原作：猫子・武六甲理衣・じゃいあん「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」（講談社『ヤングマガジン』連載）

総監督：鈴木信吾

監督：横峯克昌

キャラクターデザイン：谷圭司 内田孝行

総作画監督：谷圭司 古田誠

チーフディレクター：山岸徹一

メインアニメーター：大久保宏

音響制作：グロービジョン

音響監督：中島えんじ 郡司哲也

音楽：Ludvig Forssell

アニメーション制作：GoHands

製作幹事：SHOCHIKU anime

【キャスト】

エルマ・エドヴァン：大塚剛央

ルーチェ・ルービス：若山詩音

マリス・エドヴァン：阿部菜摘子

オープニング主題歌：「Awake」SPYAIR

エンディング主題歌：「Lv.1職業：人間」ReoNa

イントロダクション

＜重騎士＞ーー

それは守り特化で敵の攻撃を引き付けて味方を守るクラスである。

だが、他の防御クラスと比べても性能に応用が利かず、攻撃性能が低すぎてレベルもまともに上げられない。

それゆえにーー”不遇”を超えた”欠陥”クラスといわれていた。

代々＜剣聖＞の血筋であるエドヴァン伯爵家に生まれたエルマは、跡継ぎとして大切な儀式である＜加護の儀＞で”欠陥”クラスといわれる＜重騎士＞を発現し、次期当主の座も奪われ不当に追放されてしまう。

しかし、その際に前世の記憶を取り戻し、この世界が生前にやり込んでいたVR対応オンラインゲーム＜マジックワールド＞と全く同じであることに気がついた。

そして、エルマは知っていた。＜重騎士＞こそが、最強のクラスであることを・・・！

伯爵家を追放され一人の冒険者となったエルマは、生前の知識をフル活用し、この世界の効率的な攻略を始めるのだった。

●ライブ情報

ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM

2027/3/6（土）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜

2027/3/7（日）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜

会場：ぴあアリーナMM

ReoNa動脈・静脈プロジェクト

ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00

各プレイガイドにて抽選受付中

イープラス

http://eplus.jp/reona/

ローチケ

http://l-tike.com/reona/

チケットぴあ

http://w.pia.jp/t/reona/

ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-

10/3(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

10/4(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

10/20(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

10/24(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

10/29(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

11/23 (月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

12/5(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

12/10(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00

SPICE先行受付 (5/26〜6/21)

申込みはこちら

https://eplus.jp/reona/

(C)猫子・武六甲理衣・じゃいあん・講談社／「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」製作委員会

関連リンク

ReoNaオフィシャルサイト

https://www.reona-reona.com/

TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/jukishi-anime/