ReoNaの13thシングル、TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』エンディング主題歌「Lv.1 職業：人間」が8月26日発売決定！新アーティスト写真も公開！
絶望系アニソンシンガー“ReoNa”の新曲「Lv.1 職業：人間（読み：レベルワン ショクギョウ ニンゲン）」が、2026年7月2日から毎週木曜 深夜0:26〜MBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて全国同時放送開始されるTVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』エンディング主題歌に決定した。
あわせて、同楽曲を表題曲としたReoNaの13枚目のシングル「Lv.1 職業：人間（読み：レベルワン ショクギョウ ニンゲン）」を、2026年8月26日に発売することも決定。さらに、TVアニメ第1話の放送に先駆けて2026年7月3日（金）０時より「Lv.1 職業：人間」の先行配信も決定し、Pre-add／Pre-saveキャンペーンが開始となった。
さらに本情報の解禁にあわせて、ReoNaの新アーティスト写真も公開された。
TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』のメインPV第2弾も公開され、PV内ではエンディング主題歌「Lv.1 職業：人間」の音源も一部初解禁となった。
「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」は講談社『ヤングマガジン』で連載中の累計発行部数300万部超えの人気作品。GoHands制作によるTVアニメ化でも大きな話題を呼んでいる。
名門剣士の家に生まれながらも、“欠陥クラス”と呼ばれる〈重騎士〉の紋章を授かり、家を追放された少年・エルマを主人公に描く異世界ファンタジー。前世の記憶を取り戻したエルマは、自らがやり込んでいたゲームと同じ世界であることに気づき、ゲーム知識を武器に“最弱”とされた〈重騎士〉の真価を発揮しながら、最強への道を切り拓いていく物語。
＜ReoNaコメント＞
この度、TVアニメ「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」エンディング主題歌を担当させていただきます。ReoNaです。
傍目からは全てを失ったように見えても、馬鹿にされても、本人には確固たる知識がある。
爽快さすら感じるエルマの歩む道のりに、ワクワクさせられます。
エンディング主題歌『Lv.1 職業：人間』
そんなエルマのように、遊び心もふんだんに。
あぁ、私だって、いつか何者かになれたらいいな。
アニメとともに、お歌もお楽しみいただけますように。
●リリース情報
ReoNa 13thシングル
「Lv.1 職業：人間」
2026年8月26日発売
※CDの詳細については、後日発表
デジタル先行配信情報
ReoNa
「Lv.1 職業：人間」
7/3(金)0時より先行配信開始
Pre-add/Pre-saveキャンペーン
https://ReoNa.lnk.to/Lv.1_paps
※キャンペーンの詳細はこちら
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584195
●作品情報
TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』
2026年7月2日から毎週木曜 深夜0:26〜全国同時放送開始
MBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて連続２クール
AT-X 7月4日（土）放送スタート
毎週（土）23：30（※リピート 毎週（火）29：30、毎週（土）8：30）
BS日テレ 7月3日（金）放送スタート
毎週（金）26：00
配信情報
先行配信 7月2日(木)0:56〜
U-NEXT・ABEMA・アニメタイムズ・アニメ放題
一斉配信 7月5日（月）0:56〜
【スタッフ】
原作：猫子・武六甲理衣・じゃいあん「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」（講談社『ヤングマガジン』連載）
総監督：鈴木信吾
監督：横峯克昌
キャラクターデザイン：谷圭司 内田孝行
総作画監督：谷圭司 古田誠
チーフディレクター：山岸徹一
メインアニメーター：大久保宏
音響制作：グロービジョン
音響監督：中島えんじ 郡司哲也
音楽：Ludvig Forssell
アニメーション制作：GoHands
製作幹事：SHOCHIKU anime
【キャスト】
エルマ・エドヴァン：大塚剛央
ルーチェ・ルービス：若山詩音
マリス・エドヴァン：阿部菜摘子
オープニング主題歌：「Awake」SPYAIR
エンディング主題歌：「Lv.1職業：人間」ReoNa
イントロダクション
＜重騎士＞ーー
それは守り特化で敵の攻撃を引き付けて味方を守るクラスである。
だが、他の防御クラスと比べても性能に応用が利かず、攻撃性能が低すぎてレベルもまともに上げられない。
それゆえにーー”不遇”を超えた”欠陥”クラスといわれていた。
代々＜剣聖＞の血筋であるエドヴァン伯爵家に生まれたエルマは、跡継ぎとして大切な儀式である＜加護の儀＞で”欠陥”クラスといわれる＜重騎士＞を発現し、次期当主の座も奪われ不当に追放されてしまう。
しかし、その際に前世の記憶を取り戻し、この世界が生前にやり込んでいたVR対応オンラインゲーム＜マジックワールド＞と全く同じであることに気がついた。
そして、エルマは知っていた。＜重騎士＞こそが、最強のクラスであることを・・・！
伯爵家を追放され一人の冒険者となったエルマは、生前の知識をフル活用し、この世界の効率的な攻略を始めるのだった。
●ライブ情報
ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM
2027/3/6（土）
ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜
2027/3/7（日）
ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜
会場：ぴあアリーナMM
ReoNa動脈・静脈プロジェクト
ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-
7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00
7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00
8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00
8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00
各プレイガイドにて抽選受付中
イープラス
http://eplus.jp/reona/
ローチケ
http://l-tike.com/reona/
チケットぴあ
http://w.pia.jp/t/reona/
ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-
10/3(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00
10/4(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00
10/20(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00
10/24(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00
10/29(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30
11/23 (月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00
12/5(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00
12/10(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00
SPICE先行受付 (5/26〜6/21)
申込みはこちら
https://eplus.jp/reona/
(C)猫子・武六甲理衣・じゃいあん・講談社／「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」製作委員会
関連リンク
ReoNaオフィシャルサイト
https://www.reona-reona.com/
TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』公式サイト
https://sh-anime.shochiku.co.jp/jukishi-anime/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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