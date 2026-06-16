『ヒロアカ』10周年記念の特別映像が公開 デクの歩みが「You Say Run」に乗せて紡がれる
本作スタート時からのスタッフが集結し制作
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年を記念した特別映像『【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】PLUS ULTRA MOVIE“君はヒーローになれる”』が、きょう16日“ヒーローデー”に公開された。
【動画】涙不可避！公開された『ヒロアカ』10周年記念特別映像
本作では、2018年6月16日、テレビアニメ第3期にて、オールマイトとオール・フォー・ワンが激突した第49話「ワン・フォー・オール」が放送されたことから6月16日を“ヒーローデー”と銘打ち、毎年さまざまな企画を発信してきた。公開された特別映像は、10周年のメモリアルイヤーのヒーローデー企画となる。
映像のコンセプトは、幼い頃に“平和の象徴”オールマイトを目にした時から始まった、そしてオールマイトから与えられた言葉「君はヒーローになれる」という言葉に背中を押された主人公・緑谷出久“デク”の歩み。それが、アニメ“ヒロアカ”劇伴の代表曲である「You Say Run」に乗せて紡がれていく。
本作スタート時から本編原画、キャラクターデザイン、キービジュアルなどを担当してきたアニメーター・馬越嘉彦氏をはじめとするスタッフが集結し、物語に新たな息吹を加えた。“ヒロアカ”アニメ10周年のメモリアルイヤーを、まさに“PLUS ULRTA”の精神で「更に向こうへ」と昇華させる映像に仕上がっている。
10周年のメモリアルイヤーを盛り上げる【僕のヒーローアカデミア The Animaton 10th Anniversary】では、今後も新たな企画を発表、展開していく予定。
『僕のヒーローアカデミア』は、“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（デク）が、社会を守り、個性を悪用する犯罪者“敵”（ヴィラン）に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちとともに成長する物語。
原作漫画が14年7月より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、24年8月5日に完結。コミックスは累計1億部を突破する人気作品で、テレビアニメが16年4月から第1期の放送がスタートし、第8期まで制作され、25年12月13日に最終回を迎えた。
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年を記念した特別映像『【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】PLUS ULTRA MOVIE“君はヒーローになれる”』が、きょう16日“ヒーローデー”に公開された。
【動画】涙不可避！公開された『ヒロアカ』10周年記念特別映像
本作では、2018年6月16日、テレビアニメ第3期にて、オールマイトとオール・フォー・ワンが激突した第49話「ワン・フォー・オール」が放送されたことから6月16日を“ヒーローデー”と銘打ち、毎年さまざまな企画を発信してきた。公開された特別映像は、10周年のメモリアルイヤーのヒーローデー企画となる。
本作スタート時から本編原画、キャラクターデザイン、キービジュアルなどを担当してきたアニメーター・馬越嘉彦氏をはじめとするスタッフが集結し、物語に新たな息吹を加えた。“ヒロアカ”アニメ10周年のメモリアルイヤーを、まさに“PLUS ULRTA”の精神で「更に向こうへ」と昇華させる映像に仕上がっている。
10周年のメモリアルイヤーを盛り上げる【僕のヒーローアカデミア The Animaton 10th Anniversary】では、今後も新たな企画を発表、展開していく予定。
『僕のヒーローアカデミア』は、“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（デク）が、社会を守り、個性を悪用する犯罪者“敵”（ヴィラン）に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちとともに成長する物語。
原作漫画が14年7月より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、24年8月5日に完結。コミックスは累計1億部を突破する人気作品で、テレビアニメが16年4月から第1期の放送がスタートし、第8期まで制作され、25年12月13日に最終回を迎えた。
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