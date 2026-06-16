ご飯を食べている大型犬の目の前で、女性が襲われていたら助けてくれるのかを検証した飼い主さん。すると、想像以上に欲望に忠実な反応がTikTokで話題に！その様子は、記事執筆時点で147万回以上も再生され、「それどころじゃないw」といった声が寄せられました。

【動画：『悪者に襲われたら、愛犬はご飯中でも助けてくれるのか？』を検証→『追い返してくれる』と思いきや…衝撃の展開】

わんこの前で女性が襲われていたら…

TikTokアカウント「@shoomatu0610」さまは、シベリアンハスキーの「章末」くんと飼い主さんの愉快な日常を投稿しているアカウントです。

この日、飼い主さんは「章末は、私が襲われたら助けてくれるんだろうか」と疑問に思い、ある検証を実施することに。それは、『ご飯中でも飼い主が襲われていたら助けてくれるのか』検証！

早速、食事中の章末くんと飼い主さんがいる部屋に悪者が乱入！手には凶器（スポンジ素材の棒）を持ち、飼い主さんに襲い掛かりました！はたして、章末くんの反応は……

驚くほどの塩対応！

なんと、ガン無視！隣では、スポンジ棒でペチペチと叩かれ、飼い主さんが「痛い！」「やめて」と声を出しているのに、全く見向きもせず、一心不乱にご飯を食べ続けていたというのです！

飼い主さんが連れ去られても……

ご飯が最優先！連れ去られていく飼い主さんに視線を送ることなく、やはりご飯を食べ続ける章末くん。欲望に忠実すぎます（笑）

あまりにもガン無視な反応が話題に

その後、しばらくして「あれ？飼い主がいなくなった」と気づいた様子の章末くん。チラリと後ろを振り返り、飼い主がいることを確認すると、再び食事に戻ったそうです（笑）

あまりにも完璧なスルーを決め込んだ章末くんに、思わず「助けろよ！」とツッコミを入れてしまう飼い主さんなのでした！

欲望に忠実すぎる章末くんの様子は、TikTokでも147万回以上再生されるほど話題に。コメント欄には「一応耳だけ傾けてあげてるのマジ草」「完全無視過ぎて逆に素晴らしいw」「主より飯w」といった声が寄せられました！

また、「ワンちゃん分かってるんじゃね？ 茶番だって」「全て理解した上でのスルー説」「誰いるか匂いでわかるから安心してるんだろなぁ笑」といった意見もあり、『実は飼い主の安全を理解した上でスルーしている』説も多く寄せられています！

そんな章末くんの飼い主さんの賑やかな日常は、TikTokアカウント「@shoomatu0610」さまで紹介されています。

章末くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@shoomatu0610」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。