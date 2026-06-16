あす6月17日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜」は、100円ショップ＆プチプラをこよなく愛する女が大集合！

SPゲストに板垣李光人を迎え、大久保佳代子、若槻千夏、ファーストサマーウイカ、そして、小倉優子、加藤ローサ、渋谷飛鳥、島崎遥香、丸山桂里奈、安田美沙子、リンゴ（ハイヒール）（※五十音順）が誰にも負けない100円ショップ＆プチプラ愛を叫び合う。目からウロコのプチプラアイテム活用法が続々！

◆“芸能界イチの100円ショップクイーン”がお薦めグッズを紹介

「週に2・3回は行きます」というヘビーユーザーのリンゴや、「1万円くらい買っちゃう」と爆買いが止まらない丸山、さらに島崎は「100円ショップに行くのに100円以上の交通費をかけたくない」と変な信念を貫き通し…。楽しみ方も千差万別なのが100円ショップのいいところ。

そんな中、“芸能界イチの100円ショップクイーン”だという渋谷が、旅行にお薦めの神グッズを紹介。「あれが出た時に本当に感動して、革命的でした」と力説すると、若槻やウイカも「私も使ってます！」とその神グッズを大絶賛。

家庭でお菓子作りをする小倉は、超簡単にシフォンケーキが焼ける秀逸アイテムを紹介し「本当に便利」と熱弁。加藤も「珍しいからいつも買っちゃう」とクッキーを焼くのが楽しくなる100円アイテムを紹介。

安田は「バレンタイングッズがめちゃかわいい」と、100円なのに高見えする箱やリボンを使って、夫にバレンタインチョコをプレゼント。さらに「100円ってバレないような化粧品がある」と、安田自身も愛用している100円ショップのコスメアイテムを紹介。すると島崎が、100円ショップで手に入る「ある意外なもの」をメイクポーチとして活用していると告白。100円とは思えないかわいいポーチに、一同から「賢い！」と称賛の声が上がる。

◆「これスゴい！欲しいです！」板垣李光人も欲しがるキッチングッズとは!?

リンゴは100円ショップに通い過ぎて「いい商品を見つけると『ダイソー』のジングルを口ずさんでしまう」と骨の髄まで100円ショップが浸透。最近も思わずジングルを口ずさんでしまったアイテムとは？

さらに、子どもの遠足に持たせるのに便利な雨具や、持ち運びが楽な衛生アイテムなど、子育て中のママさん必見の100円グッズも女性たちが熱烈プレゼン！

100円ショップのキッチンアイテムも日々進化。部活をするお子さんがいるご家庭必見の製氷グッズや、麦茶を賢くしまえる画期的なアイテム、小麦粉を無駄にしない魔法の軽量スプーンや、おにぎりを一度にたくさん作れる時短アイテムまで。さらに、渋谷がマグネットを使ったキッチングッズを紹介すると、板垣も「これスゴい！欲しいです！」と前のめりに！

◆一体何に使うの!? 超便利な神グッズをクイズで出題

シール交換が流行している昨今、100円ショップでもシールの売り場が拡大中。かわいいシールが手に入るだけでなく、大人気のぷっくりシールが100円アイテムで作れる！安田が驚きの方法を紹介。丸山も子どものために100円ショップでシールを買うといい、お薦めのシールを紹介するが…。

このほか、レジ袋がショルダーバッグに大変身！買い物の負担を軽減してくれるお助けアイテムや、ポリ袋が開けづらくなったアクティブシニアにお薦めのアイテムなど、日々の暮らしに役立つアイテムが続々。今や推し活にも100円ショップ＆プチプラは欠かせない！推し活を豊かにする進化系アイテムには、一同から驚きの声が。

さらに、100円ショップ＆プチプラを愛する女たちが、超便利な神グッズをクイズで出題！ビンゴカードのように穴の開いたアイテムや、シュシュのような形をしたお助けアイテムなど、見た目だけで語れない奥深い100円グッズをクイズ形式で次々披露。そして女性たちが紹介した多くのプチプラ商品の中から、最後に板垣のハートをつかんだアイテムとは!?