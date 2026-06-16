2026年6月発売！ふわふわのシナモロールが可愛い「サンリオ シナモロール ぬいぐるみバッジ3」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、夢屋の「サンリオ シナモロール ぬいぐるみバッジ3」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオ シナモロール ぬいぐるみバッジ3」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
サンリオ シナモロール ぬいぐるみバッジ3
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・バニー
・フラワー
・チョコレート
・コック※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオ シナモロール ぬいぐるみバッジ3」が見逃せない！
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオ シナモロール ぬいぐるみバッジ3」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
ふわふわで可愛い！約10cmの大きめサイズと安全ピン仕様が魅力大人気「シナモロールぬいぐるみバッジ」シリーズの第3弾として、ふわふわな質感のシナモロールが登場しました。サイズは約10cmと存在感のある大きさで、ガチャガチャとは思えないボリューム感を楽しめるのが魅力です。本体には安全ピンが付いているため、バッグや洋服など自分の好きなところに簡単に取り付けることができます。バニーやコックなど様々な姿のシナモロールを、お出かけの際のアクセントとして身につけてみてはいかがでしょうか。
詳細情報▼商品名
サンリオ シナモロール ぬいぐるみバッジ3
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・バニー
・フラワー
・チョコレート
・コック※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)