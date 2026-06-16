美男美女14名、シャッフルアイランドSeason７参加メンバー発表
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７月７日（火）夜９時より放送を開始する、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新作『シャッフルアイランド Season７』の参加メンバーを発表した。
『シャッフルアイランド』は、２つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の２つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン７を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に南国ムードあふれるロケーションの中で本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころ。番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福。
今回、“本能むき出し”のラブバカンスに参加すべく、圧倒的肉体美を誇る美男美女14名が集結。女性メンバーは、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』にも参加したモデルの秋山愛（えま）さん、SNS総フォロワー数60万人超を誇る夏芽すず（すず）さん、雑誌『nuts』専属モデルのみのりさん、モデルの網野安寿（あんじゅ）さん、ショーダンサーのうるさん、モデルの橘遥菜（はるな）さん、人気インフルエンサーのゆーうぃるさん。男性メンバーは、恋愛リアリティーショー『月とオオカミちゃんには騙されない』への参加経験を持つプロテニス選手の堀江亨（とおる）さん、ボディビルダーとして活躍する小池優真（ゆうま）さん、「ミスター青山コンテスト2025」ファイナリストに選出された大学生の司馬侑徳（ゆうとく）さん、ショートドラマで人気を集める海馬さん、会社員の甲斐清彦（きよ）さん、フードクリエイターの今野誉斗（たかと）さん、ハンバーガーショップ店長の村上哲太（てった）さんが参加。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に“ピンク”と“ブルー”の２つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season７』は、７月７日（火）、七夕夜９時よりABEMAにて無料放送開始。
（C）AbemaTV, Inc.
『シャッフルアイランド』は、２つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の２つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン７を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に南国ムードあふれるロケーションの中で本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころ。番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に“ピンク”と“ブルー”の２つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season７』は、７月７日（火）、七夕夜９時よりABEMAにて無料放送開始。
（C）AbemaTV, Inc.