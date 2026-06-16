Mrs. GREEN APPLEが、6作目のオリジナルフルアルバムを9月30日にリリース。また、9月より約3年ぶりとなる全国アリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”』を開催する。

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本情報は、6月15日に生放送が行われた冠バラエティ番組『テレビ×ミセス』（TBS）内でサプライズ発表されたもの。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開された。

本アルバムには、年7月に神奈川県 山下ふ頭特設会場で開催された野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』で初披露された「Variety」をはじめ、「Carrying Happiness」「夏の影」「GOOD DAY」「lulu.」「風と町」などを収録予定。タイトルは後日発表される。

初回限定盤には、特典映像『Documentary -- Episode 10』を収録。さらに、“BIG FACEアクリルパネル”、“アイコニック パブミラー”、“MGAチャーミングラビット”などのグッズを同梱した初回生産限定BOXもラインナップされる。

また、対象店舗およびオンラインショップにて期間中に同アルバムを予約購入すると、特典として“GREEN CODE”を配布。第1弾特典として、9月より開催される全国アリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”』のチケット先行応募が用意されている。“GREEN CODE”で応募可能な特典は、今後も順次発表予定。詳細は特設サイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）