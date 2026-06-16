木村拓哉、山崎まさよしの名曲「セロリ」カバー 遊び心をまとったアレンジで山崎とコラボ
歌手で俳優の木村拓哉が、山崎まさよしの代表曲「セロリ」をカバーすることが決定した。あす17日から、各音楽配信サービスで配信リリースされる。
【画像】木村拓哉がカバー！「セロリ」ジャケット写真
同企画は、昨年9月にデビュー30周年を迎えた山崎のスペシャル企画第2弾によるもの。今年1月に配信されたDISH//による「One more time, One more chance」のカバーに続く、30周年記念プロジェクト。発表前には「山崎まさよしと親交のあるアーティストによるトリビュート楽曲が配信される」とのみアナウンスされており、その参加アーティストに注目が集まっていた。
今回木村がカバーする「セロリ」は、山崎が1996年に3rdシングルとして発表した代表曲。世代を超えて愛され続ける名曲として広く親しまれている。今年はオリジナルリリースから30周年という節目の年でもあり、山崎サイドからの提案をきっかけに今回の企画が実現した。
木村による新たな「セロリ」は、原曲へのリスペクトを込めながらも、大人ならではの遊び心をまとったアレンジで表現。さらに今作には山崎自身も参加し、コーラス、ハーモニカ、そしてラップで共演を果たしている。世代を超えたアーティスト同士の信頼関係が生んだ、30周年記念企画ならではの特別なコラボレーション作品となった。
なお、木村と山崎は、2019年5月に開催された「忌野清志郎 ロックン・ロール・ショー 日比谷野外大音楽堂」にてステージ共演を果たしている。
■山崎まさよしコメント
聴かせていただきました。カバーありがとうございます。最初のチャイムでノスタルジックに始まっていきなり泥臭いハーモニカとの融合が面白いと思いました。木村さんのフェイク歌い回しもかっこよくて大人も子供も楽しめるトラックになったと思いました。まさにセロリ2026バージョンですね。
【画像】木村拓哉がカバー！「セロリ」ジャケット写真
同企画は、昨年9月にデビュー30周年を迎えた山崎のスペシャル企画第2弾によるもの。今年1月に配信されたDISH//による「One more time, One more chance」のカバーに続く、30周年記念プロジェクト。発表前には「山崎まさよしと親交のあるアーティストによるトリビュート楽曲が配信される」とのみアナウンスされており、その参加アーティストに注目が集まっていた。
木村による新たな「セロリ」は、原曲へのリスペクトを込めながらも、大人ならではの遊び心をまとったアレンジで表現。さらに今作には山崎自身も参加し、コーラス、ハーモニカ、そしてラップで共演を果たしている。世代を超えたアーティスト同士の信頼関係が生んだ、30周年記念企画ならではの特別なコラボレーション作品となった。
なお、木村と山崎は、2019年5月に開催された「忌野清志郎 ロックン・ロール・ショー 日比谷野外大音楽堂」にてステージ共演を果たしている。
■山崎まさよしコメント
聴かせていただきました。カバーありがとうございます。最初のチャイムでノスタルジックに始まっていきなり泥臭いハーモニカとの融合が面白いと思いました。木村さんのフェイク歌い回しもかっこよくて大人も子供も楽しめるトラックになったと思いました。まさにセロリ2026バージョンですね。