漫画誌の休刊続く理由はさまざま 成長順調も新たな問題に直面の雑誌も
漫画雑誌『ハーレクインオリジナル』が、7月号をもって休刊したことを発表した。「月刊HQ comic」として2008年1月に創刊して約18年半の歴史に幕を下ろした。今年に入り、『どこでもヤングチャンピオン』や『月刊コミックガーデン』も休刊しており、漫画誌の休刊が相次いでいる。
【画像】『ハーレクインオリジナル』休刊の経緯全文
『ハーレクインオリジナル』の公式サイトでは、「『月刊HQ comic』として2008年1月に創刊して約18年半、ハッピーエンドロマンスを皆様にお届けしてきました。こうして長い間、刊行を続けてこられたのはハーレクインを愛してくださる読者の皆様のおかげです。突然のお知らせになってしまいましたことをお詫び申し上げますとともに、編集部一同、心よりお礼申し上げます」と説明。
『どこでもヤングチャンピオン』は、今年5月に休刊し、2019年11月の創刊時から7年の歴史に幕を下ろした。アニメ化作品も生まれ、2025年には2000ページを超えるまでに成長するなど、好調を維持していた雑誌だったが、休刊理由のひとつが「容量過多により一部電子書店で配信できないという問題に直面」があり、好調にも関わらず異例の休刊となっていた。
編集部によると「『どこでもヤングチャンピオン』は、2019年11月の創刊時には約300ページの雑誌でしたが、2025年には2000ページを超えるまでに成長し、弊編集部初の女性向け作品の掲載や『ヤンチャンWeb』立ち上げなど、新たな取り組みに繋がる媒体となりました。このまま3000ページを目指すつもりでおりましたが、容量過多により一部電子書店で配信できないという問題に直面しました」と報告。
また、「一方で、連載作品の「ヤンチャンWeb」への初出掲載の移行が進んでいたことから、弊誌は一定の役割を終えたと判断し、休刊を決定いたしました。弊誌掲載作品はすべて「ヤンチャンWeb」でお楽しみいただけますので引き続きご愛読いただけましたら幸いです。登録会員数が100万人を突破した「ヤンチャンWeb」ならびにヤングチャンピオンを今後ともよろしくお願い申し上げます」と呼びかけていた。
一方、『月刊コミックガーデン』は今年3月に休刊し、11年の歴史に幕。休刊理由は「弊社マッグガーデンは設立から25年、誌名やラインナップは変わりながらも常にコミック誌を送り出してまいりました。しかしながら、コミック誌が中核であったコミック出版の構造改革を受け、また雑誌印刷と流通を取り巻く環境の変化を鑑みまして、この度雑誌刊行を休止することといたしました」と経緯を明かしていた。
【画像】『ハーレクインオリジナル』休刊の経緯全文
『ハーレクインオリジナル』の公式サイトでは、「『月刊HQ comic』として2008年1月に創刊して約18年半、ハッピーエンドロマンスを皆様にお届けしてきました。こうして長い間、刊行を続けてこられたのはハーレクインを愛してくださる読者の皆様のおかげです。突然のお知らせになってしまいましたことをお詫び申し上げますとともに、編集部一同、心よりお礼申し上げます」と説明。
編集部によると「『どこでもヤングチャンピオン』は、2019年11月の創刊時には約300ページの雑誌でしたが、2025年には2000ページを超えるまでに成長し、弊編集部初の女性向け作品の掲載や『ヤンチャンWeb』立ち上げなど、新たな取り組みに繋がる媒体となりました。このまま3000ページを目指すつもりでおりましたが、容量過多により一部電子書店で配信できないという問題に直面しました」と報告。
また、「一方で、連載作品の「ヤンチャンWeb」への初出掲載の移行が進んでいたことから、弊誌は一定の役割を終えたと判断し、休刊を決定いたしました。弊誌掲載作品はすべて「ヤンチャンWeb」でお楽しみいただけますので引き続きご愛読いただけましたら幸いです。登録会員数が100万人を突破した「ヤンチャンWeb」ならびにヤングチャンピオンを今後ともよろしくお願い申し上げます」と呼びかけていた。
一方、『月刊コミックガーデン』は今年3月に休刊し、11年の歴史に幕。休刊理由は「弊社マッグガーデンは設立から25年、誌名やラインナップは変わりながらも常にコミック誌を送り出してまいりました。しかしながら、コミック誌が中核であったコミック出版の構造改革を受け、また雑誌印刷と流通を取り巻く環境の変化を鑑みまして、この度雑誌刊行を休止することといたしました」と経緯を明かしていた。
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