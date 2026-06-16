「もう１回選手ミーティングをしたほうがいい」オランダ戦後、長友が板倉に進言した理由「シチュエーションが似ているんですよね…」【W杯】
土壇場で２-２に追いついた強豪オランダとの激闘から一夜。６月15日（日本時間16日）の練習後に囲み取材に応じた長友佑都は、チームの現状について気を引き締めるような言葉を口にした。
「（オランダ戦を）良い戦いで終わらせちゃだめですよ。結局引き分けですからね。勝点１ですから」
さらにこう続ける。
「僕たちは優勝を目指しているチームなので、オランダに勝つ力を持っていないといけない。その意味では勝点１ですし、しかもギリギリで追いついた展開。評価できる部分もありますけど、慢心は絶対にダメです」
長友の脳裏にあるのは、４年前のカタール・ワールドカップだ。
「日本がドイツに勝って、コスタリカはスペインに０−７くらいで負けて、その次の試合で僕たちはコスタリカに負けたじゃないですか。シチュエーションが似ているんですよね」
日本はオランダと引き分けて勝点１を獲得。一方で次戦の相手チュニジアはスウェーデンに１−５で敗れた。確かに状況はカタール大会と重なる部分がある。
だからこそ長友は、チームを引き締めるために動いた。
「だからもう１回選手ミーティングをしたほうがいいと、（板倉）滉に伝えました。もう１回引き締めようと。僕らの経験も交えて伝えたいです」
では、オランダ戦後のチームに緩んだ空気を感じていたのだろうか。
「ふわっとしたというよりも、カタール大会の二の舞を演じたくないという自分自身の危機感があって。ひとりでもふわっとしているなら、それは伝える必要があると思っていたので、（板倉）滉に伝えました」
過去の失敗を知るからこそ、その教訓を次世代へ伝える。二の舞だけは演じさせない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
「（オランダ戦を）良い戦いで終わらせちゃだめですよ。結局引き分けですからね。勝点１ですから」
さらにこう続ける。
「僕たちは優勝を目指しているチームなので、オランダに勝つ力を持っていないといけない。その意味では勝点１ですし、しかもギリギリで追いついた展開。評価できる部分もありますけど、慢心は絶対にダメです」
「日本がドイツに勝って、コスタリカはスペインに０−７くらいで負けて、その次の試合で僕たちはコスタリカに負けたじゃないですか。シチュエーションが似ているんですよね」
日本はオランダと引き分けて勝点１を獲得。一方で次戦の相手チュニジアはスウェーデンに１−５で敗れた。確かに状況はカタール大会と重なる部分がある。
だからこそ長友は、チームを引き締めるために動いた。
「だからもう１回選手ミーティングをしたほうがいいと、（板倉）滉に伝えました。もう１回引き締めようと。僕らの経験も交えて伝えたいです」
では、オランダ戦後のチームに緩んだ空気を感じていたのだろうか。
「ふわっとしたというよりも、カタール大会の二の舞を演じたくないという自分自身の危機感があって。ひとりでもふわっとしているなら、それは伝える必要があると思っていたので、（板倉）滉に伝えました」
過去の失敗を知るからこそ、その教訓を次世代へ伝える。二の舞だけは演じさせない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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