【「ハイパーファンクション LBXアキレス」・「ハイパーファンクション LBXジ・エンペラー」】 6月16日11時～予約開始 10月 発送予定 価格：各3,630円

「ハイパーファンクション LBXアキレス」

BANDAI SPIRTISは、プラモデル「ハイパーファンクション LBXアキレス」および、「ハイパーファンクション LBXジ・エンペラー」の予約受付を6月16日11時から「プレミアムバンダイ」にて開始する。価格は各3,630円。両商品とも10月に発送予定となっている。

「ダンボール戦機」15周年を記念して、「ハイパーファンクション LBXアキレス」と「ハイパーファンクション LBXジ・エンペラー」がプレミアムバンダイで復活する。なお、それぞれ準備数量に達し次第、予約受付が終了となる。

「ハイパーファンクション LBXアキレス」

「ダンボール戦機」より山野バンが使用するLBXアキレスがハイエンドモデル、ハイパーファンクションで復活。コアスケルトンにアーマーフレームを装着・換装できる。ハイパーファンクションの広い可動域により、自在なポージングで作品内の動きを再現できる。パッケージはフルカラーとなっている。

【付属武装パーツ】

・アキレスランス

・アキレスシールド

・オリジナルシール

「ハイパーファンクション LBXジ・エンペラー」

「ダンボール戦機」より「秒殺の皇帝」海道ジンが使用するLBXジ・エンペラーがハイエンドモデル、ハイパーファンクションで復活。コアスケルトンにアーマーフレームを装着・換装できる。ハイパーファンクションの広い可動域により、自在なポージングで作品内の動きを再現できる。パッケージはフルカラーとなっている。

【付属武装パーツ】

・ティターニア

・オリジナルシール

(C)Ｌ５／ＰＤＳ・ＴＸ