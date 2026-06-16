阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、１６日・西武戦（甲子園）でチームを勝利に導く活躍を誓った。負ければ西武の交流戦初優勝が決まる一戦。「相手の状況などは関係なく、自分たちは勝たないといけないので、しっかりとやっていきます」と一戦必勝の覚悟を語った。

発表された西武の予告先発は武内。２０２３年度のドラフト１位左腕で、２４年に新人王にも輝いている。２学年上で、学生時代の対戦は「ないと思います」と記憶をたどるが、今季ここまで４勝と好成績を残す。立石は直近２試合でベンチスタートだったが、左投手を相手にスタメン復帰する可能性が高い。

初出場の５月１９日・中日戦（倉敷）。初打席初安打など、鮮烈なデビューを飾ってから１カ月。直近では出場４試合連続無安打など少し調子を落としている。それでもスタメン落ちした１３日のオリックス戦（京セラ）後には「いろいろと試合を見ながら勉強になった。出るのが一番ですけど、しっかりと学べた」と収穫を強調した。

藤川監督も「勝負しているわけですから。自分でどう捉えるかじゃないですか」と期待し、奮起を求めている。“ドラ１対決”を刺激に復調のきっかけをつかみたい。立石も気を引き締めた。「どのチームもいい打者がたくさんいるし、投手もしっかりアウトを取ってくる。そういう中で結果を残したい」。胴上げ阻止からリーグ戦再開に弾みをつける。