楽天の新監督に、前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することが１５日、分かった。チームは借金１６でリーグ最下位に低迷中。１０日に三木肇監督（４９）の休養が発表されてからは塩川達也ヘッドコーチ（４３）が監督代行を務めているが、吉井氏がリーグ戦再開初戦となる１９日の古巣ロッテ戦（ＺＯＺＯ）からタクトを振るう見込み。シーズン途中という異例のタイミングで据えた新指揮官の下、巻き返しを図る。

◆今季の楽天

▽４月１９日 勝てば単独首位となるロッテ戦（楽天モバイル）で８回に逆転されて敗戦。

▽５月２８日 中日３連戦で（バンテリンＤ）３連敗を喫し、借金１０に。

▽６月２日 今季２度目の６連敗中という状況で、ＤｅＮＡ戦（横浜）から鈴木大が主将に就任。逆転勝ちで連敗脱出。

▽同４日 ＤｅＮＡ戦（横浜）で７点差を逆転されて敗戦。

▽同９日 巨人戦（楽天モバイル）で敗れ、今季初めて借金１５に到達。試合後の協議で三木監督の休養が決定して日付が変わった深夜１時に発表。塩川ヘッドが監督代行に。

▽同１１日 巨人・田中将を攻略し、塩川監督代行が２戦目で初勝利。