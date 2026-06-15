「かわいすぎかよ」宮脇咲良、アリアナ・グランデのライブ鑑賞！ へそ出しコーデ披露「まじで天使です」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月14日、自身のInstagramを更新。スタイル抜群のへそ出しショットを披露しました。
【写真】宮脇咲良の圧巻へそ出しコーデ
ファンからは、「アイドルであるあなた自身が、かわいいファンみたいになっている姿を見るのも素敵だね」「かわいすぎかよ」「ピンク髪のサクラは本当に可愛いです」「まじで天使です」「可愛い」「ピンク髪がサクラによく似合っています」「カメラで思い出の写真撮れたかな？」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】宮脇咲良の圧巻へそ出しコーデ
「カメラで思い出の写真撮れたかな？」宮脇さんは「アリアナお姉さんのおかげで完璧な夜」と英語で、ロサンゼルスで開催されたシンガーソングライター、アリアナ・グランデさんのライブ鑑賞を報告。15枚の写真と1本の動画を載せています。1〜13枚目は、ライブ前に訪れたさまざまな場所での自身のソロショットです。宮脇さんは黒いクロップドキャミソールにデニムを合わせたコーディネートで、丈の短いトップスからは美しいウエストとおへそがのぞいています。
推し活ショットを披露10日には「LAで推し活。This is the way. 我らの道」と、推し活ショットを公開していた宮脇さん。コメントでは、「サクラが推し活する側になるのびっくりした笑」「我らの道」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)