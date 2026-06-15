Mrs. GREEN APPLE、オリジナルアルバム9・30に発売 新ビジュアル公開＆3年ぶりアリーナツアーも【会場一覧】
Mrs. GREEN APPLEが、9月30日にオリジナルアルバムを発売する。きょう放送のTBS系『テレビ×ミセス』の最後にサプライズで発表した。また、新たなキービジュアルを公開し、3年ぶりアリーナツアーの詳細も発表した。
【画像】Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』ビジュアル
新アーティスト写真は、メンバーの“キャラクターが爆発”したビジュアル。さらに、約3年ぶりのアリーナツアーを開催することも、番組内で発表された。なお、きょう放送の番組は生放送。メンバーの副音声なども企画された。
6作目となるオリジナルフルアルバムは9月30日にリリースが予定。アルバムタイトルは後日発表となる。昨年7月に神奈川県・山下ふ頭特設会場で開催された野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』で初披露された「Variety」をはじめ、「Carrying Happiness」「夏の影」「GOOD DAY」「lulu.」「風と町」などを収録予定となっている。
初回限定盤には特典映像「Documentary -- Episode 10」を収録。さらに、BIG FACE アクリルパネル（3種セット）、アイコニック パブミラー、MGAチャーミングラビットなどの豪華グッズを同梱した初回生産限定BOXもラインナップされる。なお、確実に入手したい場合は、6月23日までの予約が推奨されている。
また、対象店舗およびオンラインショップにて期間中に同アルバムを予約購入した人には、特典として「GREEN CODE」を配布。その第1弾特典として、9月より開催される全国アリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”』のチケット先行応募（OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員限定）が用意されている。「GREEN CODE」で応募可能な特典は今後も順次発表予定。
■Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”
9月30日(水) 香川県・あなぶきアリーナ香川（香川県立アリーナ）
10月1日(木) 香川県・あなぶきアリーナ香川（香川県立アリーナ）
10月6日(火) 広島県・広島グリーンアリーナ
10月7日(水) 広島県・広島グリーンアリーナ
10月14日(水) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
10月15日(木) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
10月23日(金) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
10月24日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
10月28日(水) 東京都・国立代々木競技場 第一体育館
10月29日(木) 東京都・国立代々木競技場 第一体育館
11月4日(水) 佐賀県・SAGAアリーナ
11月5日(木) 佐賀県・SAGAアリーナ
11月13日(金) 福井県・サンドーム福井
11月14日(土) 福井県・サンドーム福井
11月18日(水) 長野県・長野市若里多目的スポーツアリーナ(ビッグハット)
11月19日(木) 長野県・長野市若里多目的スポーツアリーナ(ビッグハット)
11月28日(土) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
11月29日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
12月2日(水) 兵庫県・GLION ARENA KOBE
12月3日(木) 兵庫県・GLION ARENA KOBE
12月9日(水) 福岡県・マリンメッセ福岡A館
12月10日(木) 福岡県・マリンメッセ福岡A館
12月15日(火) 宮城県・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
12月16日(水) 宮城県・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
12月19日(土) 神奈川県・ぴあアリーナMM
12月20日(日) 神奈川県・ぴあアリーナMM
12月27日(日) 愛知県・Aichi Sky Expo
12月28日(月) 愛知県・Aichi Sky Expo
【画像】Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』ビジュアル
新アーティスト写真は、メンバーの“キャラクターが爆発”したビジュアル。さらに、約3年ぶりのアリーナツアーを開催することも、番組内で発表された。なお、きょう放送の番組は生放送。メンバーの副音声なども企画された。
初回限定盤には特典映像「Documentary -- Episode 10」を収録。さらに、BIG FACE アクリルパネル（3種セット）、アイコニック パブミラー、MGAチャーミングラビットなどの豪華グッズを同梱した初回生産限定BOXもラインナップされる。なお、確実に入手したい場合は、6月23日までの予約が推奨されている。
また、対象店舗およびオンラインショップにて期間中に同アルバムを予約購入した人には、特典として「GREEN CODE」を配布。その第1弾特典として、9月より開催される全国アリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”』のチケット先行応募（OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員限定）が用意されている。「GREEN CODE」で応募可能な特典は今後も順次発表予定。
■Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”
9月30日(水) 香川県・あなぶきアリーナ香川（香川県立アリーナ）
10月1日(木) 香川県・あなぶきアリーナ香川（香川県立アリーナ）
10月6日(火) 広島県・広島グリーンアリーナ
10月7日(水) 広島県・広島グリーンアリーナ
10月14日(水) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
10月15日(木) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
10月23日(金) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
10月24日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
10月28日(水) 東京都・国立代々木競技場 第一体育館
10月29日(木) 東京都・国立代々木競技場 第一体育館
11月4日(水) 佐賀県・SAGAアリーナ
11月5日(木) 佐賀県・SAGAアリーナ
11月13日(金) 福井県・サンドーム福井
11月14日(土) 福井県・サンドーム福井
11月18日(水) 長野県・長野市若里多目的スポーツアリーナ(ビッグハット)
11月19日(木) 長野県・長野市若里多目的スポーツアリーナ(ビッグハット)
11月28日(土) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
11月29日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
12月2日(水) 兵庫県・GLION ARENA KOBE
12月3日(木) 兵庫県・GLION ARENA KOBE
12月9日(水) 福岡県・マリンメッセ福岡A館
12月10日(木) 福岡県・マリンメッセ福岡A館
12月15日(火) 宮城県・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
12月16日(水) 宮城県・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
12月19日(土) 神奈川県・ぴあアリーナMM
12月20日(日) 神奈川県・ぴあアリーナMM
12月27日(日) 愛知県・Aichi Sky Expo
12月28日(月) 愛知県・Aichi Sky Expo