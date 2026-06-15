luv、新曲「ojigi」7月配信リリース。ジャケットも公開
luvが7月1日(水)にデジタルシングル「ojigi」をリリースすることを発表し、ジャケット写真が公開された。
メンバー全員が2003年生まれのluvは、Y2Kネオソウルやファンク、ジャズ、ヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドと、Hiyn（Vo,G） が生み出す独特なリリック、そしてメンバーのグルーヴィーな演奏が持ち味。2026年のSpotify「RADAR: Early Noise 2026」に選出され、Music Awards Japan 2026では最優秀ニュー・アーティスト賞とラジオ特別賞にノミネートもされた。
そんなluvの新作「ojigi」のジャケット写真では、人と人との関係性や感情が混じり合うようなイメージが表現され、楽曲の世界観を垣間見ることができる。
luvは今作をひっさげ、7月20日には自身初のFCイベント＜luv Fanclub live 追い焚き 1000℃ to 湯＞を開催。また、12月8日には自身最大キャパシティとなるZepp DiverCityでの初ワンマン公演が決定している。
■Digital Single「ojigi」
2026年7月1日 配信スタート
■FCイベント＜luv Fanclub live 追い焚き 1000℃ to 湯＞
2026年7月20日（月・祝）下北沢ADRIFT
開場 17:30／開演 18:00
▼チケット料金（税込）
全自由（整理番号付） 4,500円
受付期間
FC先行受付（抽選）
2026年6月9日（火）21:00 〜 2026年6月21日（日）23:59
詳細・申込はこちら
https://tixplus.jp/feature/luv-band/fanclublive/fc-bxgw6/
■＜luv live tour 2026 “by”＞
2026年12月8日（火）東京・Zepp DiverCity
開場 18:00／開演 19:00
and more…
▼チケット料金（税込）
1F オールスタンディング（一般）5,500円
1F オールスタンディング（学割）4,500円
2F 指定席 6,000円（税込）
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