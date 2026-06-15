luvが7月1日(水)にデジタルシングル「ojigi」をリリースすることを発表し、ジャケット写真が公開された。

メンバー全員が2003年生まれのluvは、Y2Kネオソウルやファンク、ジャズ、ヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドと、Hiyn（Vo,G） が生み出す独特なリリック、そしてメンバーのグルーヴィーな演奏が持ち味。2026年のSpotify「RADAR: Early Noise 2026」に選出され、Music Awards Japan 2026では最優秀ニュー・アーティスト賞とラジオ特別賞にノミネートもされた。

そんなluvの新作「ojigi」のジャケット写真では、人と人との関係性や感情が混じり合うようなイメージが表現され、楽曲の世界観を垣間見ることができる。

▲「ojigi」ジャケット

luvは今作をひっさげ、7月20日には自身初のFCイベント＜luv Fanclub live 追い焚き 1000℃ to 湯＞を開催。また、12月8日には自身最大キャパシティとなるZepp DiverCityでの初ワンマン公演が決定している。

■Digital Single「ojigi」

2026年7月1日 配信スタート

■FCイベント＜luv Fanclub live 追い焚き 1000℃ to 湯＞

2026年7月20日（月・祝）下北沢ADRIFT

開場 17:30／開演 18:00 ▼チケット料金（税込）

全自由（整理番号付） 4,500円 受付期間

FC先行受付（抽選）

2026年6月9日（火）21:00 〜 2026年6月21日（日）23:59 詳細・申込はこちら

https://tixplus.jp/feature/luv-band/fanclublive/fc-bxgw6/

■＜luv live tour 2026 “by”＞

2026年12月8日（火）東京・Zepp DiverCity

開場 18:00／開演 19:00

and more… ▼チケット料金（税込）

1F オールスタンディング（一般）5,500円

1F オールスタンディング（学割）4,500円

2F 指定席 6,000円（税込）