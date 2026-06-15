「引退した僕でも入れられた」「なんのために毎日練習してんだ！」話題の闘莉王節をブラジル人記者が絶賛！「日本の解説者はあまり批判をしないが…」【W杯】
「今回のブラジル代表は今までの代表の中で一番弱いじゃないないか」
「これは外しちゃいけないでしょ。今のは引退した僕でも入れられた」
「プロでしょ。なんのために毎日練習してんだ！これ許さないです、俺は」
これらは全て、ブラジル対モロッコ（１−１）の中継内で、解説を務めた田中マルクス闘莉王氏が、セレソンに対して放った言葉である。愛が溢れる辛口コメントは、かなり話題となった。
日本サッカーを熟知するブラジル人記者、チアゴ・ボンテンポ氏にとっても、非常に印象に残ったようだ。
「日本の解説者はあまり批判をしないが、トゥーリオは今のブラジル代表の状況を的確にまとめ、批判すべき点をはっきり言っていた。例えば、今のブラジルはチームとして酷い、プレーの仕方やビルドアップ、中盤に問題が多いと指摘していた。
ゴールキーパーのアリソンが安定していないという批判にも言及し、実況が少し驚いているようだった。ブラジルにパスミスが多かった場面では『このようなミスは練習でも許されない』というコメントが面白かったね。一緒に解説していたホソガイ（細貝萌）はいつも丁寧なコメントで批判を避けていたが、トゥーリオはフェアな批判をたくさんしていた」
45歳のレジェンドは、日本時間６月15日に行なわれたスウェーデン対チュニジア（前者が５−１で勝利）でも“闘莉王節”を炸裂させた。今大会は、同じくホットワードを連発する本田圭佑も強烈なインパクトを放っており、解説陣にも大きな注目が集まっている。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
「これは外しちゃいけないでしょ。今のは引退した僕でも入れられた」
「プロでしょ。なんのために毎日練習してんだ！これ許さないです、俺は」
これらは全て、ブラジル対モロッコ（１−１）の中継内で、解説を務めた田中マルクス闘莉王氏が、セレソンに対して放った言葉である。愛が溢れる辛口コメントは、かなり話題となった。
「日本の解説者はあまり批判をしないが、トゥーリオは今のブラジル代表の状況を的確にまとめ、批判すべき点をはっきり言っていた。例えば、今のブラジルはチームとして酷い、プレーの仕方やビルドアップ、中盤に問題が多いと指摘していた。
ゴールキーパーのアリソンが安定していないという批判にも言及し、実況が少し驚いているようだった。ブラジルにパスミスが多かった場面では『このようなミスは練習でも許されない』というコメントが面白かったね。一緒に解説していたホソガイ（細貝萌）はいつも丁寧なコメントで批判を避けていたが、トゥーリオはフェアな批判をたくさんしていた」
45歳のレジェンドは、日本時間６月15日に行なわれたスウェーデン対チュニジア（前者が５−１で勝利）でも“闘莉王節”を炸裂させた。今大会は、同じくホットワードを連発する本田圭佑も強烈なインパクトを放っており、解説陣にも大きな注目が集まっている。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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