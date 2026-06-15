５月２６日に巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏の代理人弁護士が１５日、同氏が同日付で不起訴処分になったと発表した。「報道関係者の方々へのお知らせ」として文書を配布。「阿部慎之助氏は、本日付で不起訴処分になりましたのでご報告いたします」とし、不起訴処分を受けた阿部氏のコメントを発表した。

リリースで阿部氏は「今回のことは、ひとえに私自身の未熟さによるもので、全ての非は私にあります」などとコメントした。

阿部氏のコメント全文は以下の通り。

◇ ◇

この度の件につきましては、野球ファンの皆様、プロ野球関係者の皆様、球団はじめ様々な関係者の皆様方に、多大なるご迷惑とご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。

今回のことは、ひとえに私自身の未熟さによるもので、全ての非は私にあります。大切な家族に大きな負担をかけることになり、後悔の念しかありませんし、日々、失ったものの大きさを感じ、猛省しております。

まだ今後のことは考えられませんが、家族と向き合う時間を大切にしながら過ごしてまいります。

この間、多くの方から励ましの声と厳しいご意見をいただきました。

今なお応援していただけることに心から感謝申し上げるとともに、全てのご意見を真摯に受け止め、改めてお詫び申し上げます。

阿部慎之助