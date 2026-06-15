元THE BLUE HEARTSのドラマー・梶原徹也、不登校経験者として音楽フェス参加へ 大阪・吹田で
元THE BLUE HEARTSのドラマー・梶原徹也が、19日に大阪・吹田のライブハウスで開催される、不登校の子どもを持つ保護者がメインとなる音楽フェス『THE 1st BEAT Fes』に参加する。
【画像】『THE 1st BEAT FES』ライムテーブル
同フェスは、不登校の子どもたちの居場所を運営する「フリースクールここ」（特定非営利活動法人ここ）が主催し、フリースクールの在校生、卒業生、保護者、そしてスタッフがそれぞれの個性を生かし、役割を分担しながら全員で協力して手作りするもの。
当日は、保護者たちが結成したロックバンドや不登校の当事者である子どもたちがステージに立ち、本気の演奏を披露する。さらに、スペシャルゲストとして、かつてTHE BLUE HEARTSのドラマーとして活躍した梶原の参戦が決まった。
梶原は、かつて自身も学校になじめず不登校を経験した当事者でもある。「譜面どおりじゃなくていい」「他人のものさしではなく、自分のビートで生きよう」というメッセージを体現してきた梶原が、保護者たちのステージへゲストとしてドラム演奏で参加予定。
■ イベント概要
『THE 1st BEAT Fes』
日時： 2026年6月19日（金） 開場 午後2時／開始 午後3時
会場： LIVEBAR TAKEFIVE OSAKA（大阪府吹田市江の木町1-15 DFビル3F）
入場料： 無料（※コミュニティ関係者で満席のため、一般受付はなし）
主催： 特定非営利活動法人ここ
【画像】『THE 1st BEAT FES』ライムテーブル
同フェスは、不登校の子どもたちの居場所を運営する「フリースクールここ」（特定非営利活動法人ここ）が主催し、フリースクールの在校生、卒業生、保護者、そしてスタッフがそれぞれの個性を生かし、役割を分担しながら全員で協力して手作りするもの。
梶原は、かつて自身も学校になじめず不登校を経験した当事者でもある。「譜面どおりじゃなくていい」「他人のものさしではなく、自分のビートで生きよう」というメッセージを体現してきた梶原が、保護者たちのステージへゲストとしてドラム演奏で参加予定。
■ イベント概要
『THE 1st BEAT Fes』
日時： 2026年6月19日（金） 開場 午後2時／開始 午後3時
会場： LIVEBAR TAKEFIVE OSAKA（大阪府吹田市江の木町1-15 DFビル3F）
入場料： 無料（※コミュニティ関係者で満席のため、一般受付はなし）
主催： 特定非営利活動法人ここ