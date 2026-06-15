山下智久、「ブルガリ 心斎橋」に来場 共通する「人と街の温かさ」に感銘
歌手で俳優の山下智久が、13日に大阪・心斎橋にオープンした「ブルガリ 心斎橋」にアンバサダーとして来場した。
【写真】横顔が美しい…黒スーツで来場した山下智久
壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる心斎橋の中心地に新たな旗艦店をオープン。メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現している。
店内を巡りながら、ジュエリー、時計、レザーアクセサリーや、それらに息づく卓越したイタリアのクラフツマンシップを堪能していただき、さらにイタリア、日本、そしてブルガリへの賛美に溢れるアート作品を通じて、メゾンの世界観をあますなくことなく体験することができる。
オープンを祝して、山下は「『ブルガリ 心斎橋』のオープンに心よりお祝い申し上げます。ローマの美意識と大阪のエネルギーが見事に融合した、アートを鑑賞しながらメゾンのクラフツマンシップに触れられる特別な空間ですね。共通しているのは、人と街の温かさだと感じました。多くの方にとって、人生を豊かにする心満たされる体験の場となることを願っています」とコメントしている。
【写真】横顔が美しい…黒スーツで来場した山下智久
壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる心斎橋の中心地に新たな旗艦店をオープン。メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現している。
店内を巡りながら、ジュエリー、時計、レザーアクセサリーや、それらに息づく卓越したイタリアのクラフツマンシップを堪能していただき、さらにイタリア、日本、そしてブルガリへの賛美に溢れるアート作品を通じて、メゾンの世界観をあますなくことなく体験することができる。
オープンを祝して、山下は「『ブルガリ 心斎橋』のオープンに心よりお祝い申し上げます。ローマの美意識と大阪のエネルギーが見事に融合した、アートを鑑賞しながらメゾンのクラフツマンシップに触れられる特別な空間ですね。共通しているのは、人と街の温かさだと感じました。多くの方にとって、人生を豊かにする心満たされる体験の場となることを願っています」とコメントしている。