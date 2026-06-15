ドナルドを総柄で大胆にデザイン！ベルメゾン ディズニー「UVカット・遮熱・遮像レースカーテン」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、一面に「ドナルドダック」の楽しいアートがあしらわれた「UVカット・遮熱・遮像レースカーテン」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「UVカット・遮熱・遮像レースカーテン」
© Disney
サイズと価格（1枚あたりの幅×丈（cm））：
【約100×88】7,990円（税込）、【約100×108】8,690円（税込）、【約100×118】8,690円（税込）、【約100×133】8,990円（税込）、【約100×148】9,490円（税込）、【約100×176】9,990円（税込）、【約100×183】9,990円（税込）、【約100×190】10,500円（税込）、【約100×198】10,500円（税込）、【約100×208】10,800円（税込）
品質：ポリエステル100％
仕様：アジャスターフック付き、UVカット80％以上
※洗濯機を使用の際は、洗濯ネットを使用ください
セット内容：カーテン2枚組（両開き）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ドナルドダック」の豊かな表情を大胆にレイアウトしたレースカーテン。
コミックを見ているような楽しいアートで、白×水色の配色使いがとっても爽やかです！
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「ドナルドダック」は怒ったり、困ったり、驚いたり、表情豊かで躍動感たっぷり。
今にも賑やかな声が聞こえてきそうなのもポイントです☆
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ところどころにシルエットで表現された「ドナルドダック」の姿もデザインされています。
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生地には、ポリエステル素材のレース生地を使用。
ネットに入れれば自宅の洗濯機で丸洗いができるので、お手入れもラクチンです。
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また、昼夜、外からの視線を遮る遮像機能付きなのもうれしいポイント。
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昼間は光を程よく通しながらも見えにくく、昼間は明かりをつけても透けにくいので、1日中プライバシーが守られます。
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窓から入る日差しを遮るUVカット機能も！
お肌だけでなく、おうちの中の家具やフローリングも強い紫外線の日焼けから守ってくれます。
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それから、遮熱効果で冷暖房効率もアップ。
夏は「遮熱」で涼しく、冬は「保温」で暖かく過ごせます。
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さらに、サイズ展開が豊富なのも魅力的。
リビングや子供部屋、大きな窓から小さな窓にまで対応しています。
「ドナルドダック」柄×機能素材で居心地のいい空間に！
一面に「ドナルドダック」の楽しいアートがあしらわれている、ディズニーデザイン「UVカット・遮熱・遮像レースカーテン」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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