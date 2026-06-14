＜速報＞ダブルス戦の最終R開幕 渋野日向子＆勝みなみは3差逆転へ午後10時26分ティオフ
＜ダウ選手権 最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦。その最終ラウンドが開幕した。この日は良い方のスコアを採用するフォアボールで争われる。
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日本勢最上位のトータル7アンダー・4位タイにつけるのは、3年連続のタッグとなる渋野日向子＆勝みなみのチーム『HinaMina』。3打差逆転をかけて、日本時間午後10時26分に1番からティオフする。岩井明愛＆岩井千怜の姉妹ペア、古江彩佳＆西村優菜の同学年コンビはトータル5アンダー・7位タイ。午後9時34分に同組でラウンドをスタートさせる。畑岡奈紗＆コ・ジンヨン（韓国）ペアは、午後10時に10番からスタート。トータル1アンダー・29位から上位浮上を狙う。賞金総額は330万ドル（約5億2400万円）。優勝ペアには40万2691ドル（約6400万円）がそれぞれに贈られる。
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